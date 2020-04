Strokovnjaki niso enotni o trenutni stopnji smrtnosti pri koronavirusu

Novi koronavirus je za zdaj bolj smrtonosen in kužen kot gripa, prizadene pa lahko tudi mlajše od 65 let

Novi koronavirus je 23-krat bolj smrtonosen kot običajna gripa, so poročali na spletnem portalu Citymagazine.si. Trditev so podkrepili s primerjavo stopenj smrtnosti obeh bolezni. Zapisali so, da je navadna gripa smrtna v 0,1 odstotka, sars-cov-2 pa v 2,3 odstotka primerov.

Kot smo ugotovili na portalu Razkrinkavanje.si, se podatek o 2,3-odstotni stopnji smrtnosti nanaša na delež umrlih med prvimi potrjenimi 44.672 primeri na Kitajskem (do 11. februarja), kar je pokazala znanstvena raziskava kitajskih epidemiologov iz krizne skupine za novi koronavirus. V raziskavi so uporabili podatke tamkajšnjega informacijskega sistema o nalezljivih bolezni.

Stopnja smrtnosti sicer pomeni delež umrlih zaradi virusa sars-cov-2 glede na število vseh potrjenih okužb. V reviji Swiss Medical Weekly so strokovnjaki z baselske univerze opozorili, da se število potrjenih primerov ves čas spreminja, zato se spreminja tudi stopnja smrtnosti.

V enem mesecu (do 1. marca) se je stopnja smrtnosti zaradi novega koronavirusa na Kitajskem, denimo glede na podatke v znanstvenem članku v reviji The Lancet, dvignila na 3,6 odstotka.

Poleg trditve, da je novi koronavirus 23-krat bolj smrtonosen od gripe, smo preverili še nekatere druge.

Novi koronavirus je približno petkrat bolj nalezljiv od običajne gripe.

Okuženi z novim koronavirusom lahko nima simptomov.

Novi koronavirus je mlajši bratec sarsa.

Virus je neznan oziroma je za znanstvenike velika neznanka.

Virus lahko mutira in postane smrtonosnejši.

Smrti mlajših od 65 let in zdravnikov so nepojasnjene.

