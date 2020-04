»Počitnic v tujini letos skoraj zagotovo ne bo, glede potovanj po državi bomo še videli«

Direktor Klinike Golnik Aleš Rozman je na današnji novinarski konferenci ocenil, da se bo družba morala družba navaditi na novo realnost, na socialno distanco in nošenje mask, saj prebivalstvo po njegovem še dolgo ne bo prekuženo

Aleš Rozman

© YouTube / STA

Počitnic v tujini letos skoraj zagotovo ne bo. Kako bomo lahko potovali znotraj države, pa bo odvisno od epidemioloških trendov, je na današnji novinarski konferenci ocenil direktor Klinike Golnik Aleš Rozman. A družba se bo morala družba navaditi na novo realnost, na socialno distanco in nošenje mask, saj prebivalstvo še dolgo ne bo prekuženo.

Rozman je danes ocenil, da je Slovenija doslej v boju proti epidemiji "verjetno ena najuspešnejših držav". V zadnjih dneh so trendi glede števila obolelih in sprejemov v bolnišnico ugodni. Število sprejemov upada. Po njegovih opozorilih je bistveno, da teh prednosti in ugodnosti ne zapravimo v naslednjem tednu ali dveh.

Kot je pojasnil, lahko v Sloveniji optimistično razmišljamo o postopnem odpiranju družbe. "Ko bomo odpirali družbo, bo treba to izvesti na nek pameten način, s sledenjem, kaj se nam dogaja, da se ne bi spet znašli v situaciji izpred 14 dni," je pojasnil.

Vendar se moramo, tako Rozman, navaditi na novo realnost. "V javnih prostorih bomo še naprej nosili maske, telesna razdalja bo ostala. Nekateri okuženi prebolevajo bolezen brez simptomov, zato je pomembna telesna distanca, uporaba mask in umivanje ter razkuževanje rok," je poudaril.

"V javnih prostorih bomo še naprej nosili maske, telesna razdalja bo ostala. Nekateri okuženi prebolevajo bolezen brez simptomov, zato je pomembna telesna distanca, uporaba mask in umivanje ter razkuževanje rok."

V zadnjih dneh je bilo veliko razprav o možnosti, da bi država prek pametnih telefonov spremljala gibanje prebivalcev. Rozman je danes izpostavil možnost uporabe telefonske aplikacije, ki bi spremljala obolele in jim pomagala, da se bolje držijo karantene ter omogočala komunikacijo z zdravnikom.

Pojasnil pa je, da aplikacije, kot jih uporabljajo v Aziji, za naše kulturno okolje niso sprejemljive. "Oziramo se po teh, ki jih uporabljajo v Skandinaviji in evropskih državah, ki opozarjajo kontakte, da so bili v stiku z okuženim, da se odločijo za karanteno. Bistveno je, da če je nekdo pozitiven, vemo, kjer je bil v preteklih dneh. Če ti stiki danes izvedo, da so bili v stiku, se lahko začnejo vesti drugače, to je lahko pomemben prispevek za zajezitev epidemije," je pojasnil. Opomnil je, da je okužena oseba kužna, še preden se pojavijo simptomi. Nekateri bolezen prebolijo celo asimptomatsko.

ll

© YouTube / STA

"S tempom, s katerim se prekužujemo, bo trajalo več let, da se populacija prekuži. Ne moremo si privoščiti, da bi epidemijo nekontrolirano spustili med prebivalstvo, to bi preseglo kapacitete bolnišnic. Ob takšnem scenariju bi se nam lahko zgodilo, da tudi ljudje, ki imajo neko banalno zdravstveno težavo, ne bi dobili mesta v bolnišnici zaradi prenatrpanosti in izpada kadra," je pojasnil.

"Oziramo se po teh, ki jih uporabljajo v Skandinaviji in evropskih državah, ki opozarjajo kontakte, da so bili v stiku z okuženim, da se odločijo za karanteno. Bistveno je, da če je nekdo pozitiven, vemo, kjer je bil v preteklih dneh. Če ti stiki danes izvedo, da so bili v stiku, se lahko začnejo vesti drugače, to je lahko pomemben prispevek za zajezitev epidemije."

Ob tem je tudi opozoril, da bodo morali ljudje še za nekaj časa "odriniti na stran in se izogibati druženju ob kavicah". "To so situacije, ki pripomorejo, da se začne epidemija nekontrolirano širiti," je opozoril.

Glede napovedane sprostitve nekaterih zdravstvenih storitev s prihodnjim tednom je pojasnil, da bodo po prvomajskih praznikih pristopili k temu, da bi pregledali več bolnikov z nenujnimi stanji, vendar na način, da v prihodnjih mesecih in letih ne bi prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja. Kot je pojasnil, bodo najprej na vrsti tiste skupine bolnikov, ki imajo napotnico hitro ali zelo hitro, v naslednjem koraku bolniki z napotnico redno, na koncu pa preventivni pregledi. Na posameznih strokah pa bo, da postavijo prioritete, katere diagnoze se bodo pregledovale prednostno, je še pojasnil.

Oxc120Evz2o