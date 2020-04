Janša zdaj tudi nad tuje novinarje

Predsedniku slovenske vlade vajeti uhajajo iz rok. Da sta njegovo obnašanje in besednjak neprimerna, ga zdaj opozarjajo tudi spoštovani tuji preiskovalni novinarji.

Prijatelja, zaupnika, politična partnerja: Janez Janša in Viktor Orbán, slovenski in madžarski premier (na fotografiji na kongresu SDS v Celju maja 2018)

Žurnal24 je prvi poročal o reakciji predsednika vlade na zapis novinarja Blaža Zgage v italijanskem časopisu L’Espresso z naslovom »Slovenija, polna pooblastila za predsednika vlade: Državni udar v zakulisju pandemije«. Zaradi svojega članka si je novinar enkrat več prislužil tviteraški obračun s strani premierja.

O čem je Zgaga pisal?

»Ustavo so zaobšli, v vrhu države skrajna desnica, napadi na novinarje in intelektualce. Medtem želi vlada uzakoniti sledenje državljanov, prestrezanje telefonskih klicev in preiskave stanovanj… V dneh, ko se tudi Slovenija spopada s svetovno pandemijo, je premier Janez Janša ‘očistil’ najpomembnejšo zdravstveno ustanovo v državi. Za obvladovanje izrednih razmer je oblikoval krizni štab, ki mu je tudi poveljeval, čeprav to v slovenski ustavi ni predvideno. Medtem imajo mnogi novinarji ob ustrahovanju in grožnjah medijev, ki jih nadzira vlada, velike težave pri dostopu do informacij,« je v svojem članku zapisal Zgaga.

Janševa reakcija

Predsednik vlade, ki zadnje tedne organizira obsežne obračune z različnimi mediji, z novinarji in še zlasti z Zgago, je nato poskušal z osebno diskreditacijo:

»Blaž Zgaga naj piše kar hoče. Svoje laži žveči že desetletja, zato mu v Sloveniji nihče več ne naseda, celo njegovi levičarski bratje so ga nagnali iz svojih medijev in se ga izogibajo. Le občasno ga izkoristijo in mu dajo kak ‘piškotek’ predvsem za laganje po tujini. Zunaj Zgage ne poznajo, marsikdo lahko dobronamerno kupuje lažne novice, zato naj pristojni laži sistematično in argumentirano zavrnejo povsod, kjer jih pač raztrosi. Kdor nasprotuje pravici vlade do odgovora, je sam velik nasprotnik medijske svobode.«

Podpora novinarja tednika Der Spiegel

Novinar Rafael Buschmann (Der Spiegel) je nato Janši odgovoril in namignil, da v takšne obračune z novinarji ne verjame: »Brez skrbi, gospod Janša, prepričani smo v novinarske kompetence Blaža Zgage. Od zdaj bomo pozorno spremljali Slovenijo in posle vaše skrajno desničarske stranke.«

Buschmannov odgovor Janši: spremljali bomo vaše posle

Preiskovalna novinarka replicira Janši

Predsednik slovenske vlade ni počival, v trumpovskem stilu je posmehljivo repliciral Bushmannu: »Seveda, gospodič antifa. Tako je, kot praviš. Saj te poznamo.« Kolegu iz Spiegla je nato stopila v bran Serena Tinari, predsednica švicarske mreže preiskovalnih novinarjev »Investigativ.ch«.

V odgovoru slovenskemu premierju je opozorila na njegov domačijski nedostojen jezik, ki jo je spomnil na čisto določene kontekste: »Slovenski predsednik vlade Janez Janša ima pa res gurmanski občutek za nadlegovanje preiskovalnih novinarjev. Ker se je zavzel za Blaža Zgago, je novinar tednika Der Spiegel Rafael Buschmann bil deležen tistega ‘Saj te poznamo’. To je jezik, ki ga uporabljajo kriminalni šefi, ne predsednik vlade.«

Švicarska novinarka o jeziku kriminalnih šefov

Kaj se dogaja?

Absolutno popolna vojna Janeza Janše proti medijem in novinarjem, in to na vseh frontah. O prvi obsežni vojni podrobno pišem v In media res. Trenutna fronta je pretežno še vedno le verbalna, ampak glede na mandat 2004-2008 bistveno ostrejša, agresivna, frontalna, brez zavor in brez izbire besed. Predvsem je to vojna, ko so v podporo napadom na novinarje aktivirani tudi že »polnokrvni« in številčnejši strankarski mediji (Kateri so strankarski mediji na spletu?) in okrepljeni intelektualni krogi (Spomenica sproščenih o zunanjih sovražnikih in zdravstveni katarzi), zdaj še skriti za fasade novih univerz in fakultet, v množičnih medijih (Delo, Večer, RTV Slovenija in POP TV) pa večno kotirajo kot ustvarjalci javnega mnenja.

Kar ostaja na enaki ravni iz časa prvega mandata, je neverjetna apatičnost novinarskega mainstreama v »ambrožičslokarbudjalesjakjančičštrukeljstepišnikovskem« svetu domače medijske (ne)odgovornosti, tudi z elementi cenzure izjav o postfašizmu, ki ga živimo (Slovenija se pogreza v novi avtoritarizem). Opozorila, ki jih radi mečejo v koš.

Janša replicira novinarju tednika Der Spiegel: “Saj te poznamo.”

© Twitter

