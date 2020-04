Dost mam!

Objavljamo komentar Matjaža Čampe, direktorja domov za starejše Comett (družba upravlja z domovoma v Rogaški Slatini in Kranjski Gori), ki je pred kratkim svoj zapis delil na spletnem omrežju Facebook.

Vsakodnevnih navodil, postopkov, sprememb starih navodil, imenovanj koordinatorjev in njihovih koordinatorjev; vse to in še več vsi domovi za starejše že zdavnaj izvajamo, še preden smo sploh dobili kakršnokoli navodilo s strani ministrstva.

Nasilnega spreminjanja domov za starejše v infekcijske klinike.

Podatka, da je ustreznih bolnišničnih kapacitet osemkrat več, kot je trenutno bolnikov, medtem ko moramo okužene stanovalce domov za starejše skoraj na silo zadrževati v zasilno opremljenih etažah objektov, ki nikakor niso primerni za zdravljenje.

Idej o nekakšni »coni za sum na okužbo«, kot da že zadnji otrok ne ve, da od okužbe do suma mine tudi več dni, od suma (brisa) do dejanskega izvida pa le nekaj ur. 98% izvidov je negativnih, naj zaradi teh 5 ur in 2% možnosti stanovalce vozimo po vsem domu in potem nazaj v svojo sobo? Edine smiselne cone »suma« so njihove lastne eno ali dvoposteljne sobe, z nadzorom za to usposobljenega osebja.

Stihijskega reševanja situacije v domovih, ki že imajo epidemijo okužb. Enkrat vse neokužene na drugo lokacijo (kako pa vemo, da so res neokuženi), enkrat vse okužene na drugo lokacijo (zakaj pa ne v tehnično in kadrovsko usposobljene ustanove?!).

Pozivov strokovne in »strokovne« javnosti, naj svojci vzamejo svoje starše domov. Naši stanovalci so se v dneh po teh pozivih izkazali za bolj modre, kot marsikdo misli. Če ne verjamete, lahko pogledate njihove izjave na www.dom-viharnik.si.

Realnost je žal pokazala, da se okužbe kljub vsem teoretičnim ukrepom in vsakodnevnim spremenjenim navodilom ter postopkom, ki so jih »okuženi« domovi deležni, nadaljujejo. Nad muho z macolo, bi lahko komentirali ukrepe v šmarskem domu. Ostaja dejstvo, da je vsa odgovornost prenesena na vodstva domov za starejše. Ostaja dejstvo, da so bili predlogi izpred enega meseca, ki bi rešili marsikaj, preslišani. Ostaja dejstvo, da bolnišnične kapacitete že v začetku niso bile namenjene stanovalcem domov za starejše, pač pa bolj vitalni populaciji. Ostaja dejstvo, da v domovih za starejše ni dovolj kadra, ki bi bil kos morebitni množični okužbi in da domovi niso niti približno ustrezno opremljeni.

Pride dan, ko ti koncentracija in diplomacija uideta na zaslužen dopust … Dost mam!

