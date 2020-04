Aktiviranih skoraj dva tisoč pripadnikov sil za zaščito in reševanje

Ob epidemiji novega koronavirusa so vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V soboto je bilo na vseh ravneh angažiranih 1972 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, je zapisano v biltenu Centra za obveščanje RS.

Na ravni države sodelujejo štab civilne zaščite, podporne službe, Državni logistični center Roje, Karitas in drugi. Na regionalni ravni so vpeti štab civilne zaščite, podpora in logistika, na ravni občin pa občinski štabi civilne zaščite, občine, gasilske enote, Rdeči križ Slovenije, javne službe in drugi.

V biltenu v poročilu o izvedenih aktivnostih med drugim izpostavljajo ohranjanje zavesti pri vseh, da je treba še naprej dosledno upoštevati vsa navodila za zmanjšanje širjenja epidemije, saj ponekod opažajo več ljudi in druženja na javnih površinah. Kot ocenjujejo, bo to še poseben izziv med velikonočnimi prazniki.

Poudarili so še ponovno prošnjo poveljnika civilne zaščite Notranjske o neurejenem statusu dveh pridržanih tujih državljanov v hotelu Epic in prošnjo za ureditev njunega statusa. Zadeva je bila posredovana ministrstvu za zdravje, ki bo pripravilo odločbi. Kot opozarjajo, se eden od teh vede nasilno, zdravstvena inšpektorica pa brez izdane odločbe o namestitvi v karanteno ne more ukrepati.

Izpostavljajo tudi redno delitev zaščitne osebne varovalne opreme in drugih materialno-tehničnih sredstev po prioriteti ter zbiranje podatkov o nastanitvenih zmogljivostih za morebitno nastanitev bolnikov, zdravnikov, policistov in vojakov, oseb, ki bodo sprejeti v karanteno, in oseb, ki bodo po končanem zdravljenju odpuščene iz bolnišnic.

Zbirajo tudi ponudbe za dobavo zaščitne opreme in podatke o donacijah ter urejajo mednarodne prevoze zaščitne opreme. Pregledujejo tudi pobude prostovoljcev za vključitev v aktivnosti civilne zaščite in Slovenske vojske. Usklajujejo tudi oskrbo in pomoč ranljivim skupinam oziroma tistim, ki jo potrebujejo.

Prav tako spremljajo tudi izvajanje karantene za vse tujce in državljane Slovenije, ki prihajajo v Slovenijo, še navaja bilten.