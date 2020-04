Po vstopu v državo odslej sedemdnevna karantena

Do zdaj je veljalo, da se osebam po vstopu v državo odredi karanteno za 14 dni

© WikiCommons

Osebe, ki bodo prišle v Slovenijo, bodo morale odslej za sedem dni v karanteno na naslovu prebivanja ali nastanitve. Tujim delavcem bo moral ustrezno karanteno zagotavljati delodajalec. Omejitve med drugim ne bodo veljale za čezmejne delavce, tovorni promet in prehod države v istem dnevu.

Medtem ko je doslej veljalo, da se osebam po vstopu v državo odredi karanteno za 14 dni, se jim jo bo z današnjim dnem za obdobje sedmih dni.

Sedmi dan karantene jim bodo vzeli bris za testiranje na novi koronavirus. Če bo oseba odvzem zavrnila ali če ji brisa ne bo mogoče odvzeti, se bo karantena avtomatično podaljšala še za sedem dni. Če bo test negativen, bo karantena prenehala. Če bo pozitiven, pa bodo osebo obravnavali skladno s smernicami za obravnavo okuženih z novim koronavirusom.

Osebam s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji se bo karantena odredila na domačem naslovu, tistim, ki v Sloveniji nimajo stalnega ali začasnega prebivališča, pa na dejanskem naslovu, kjer bodo nastanjeni.

Tujcem, ki bodo v Sloveniji opravljali delo, bodo karanteno odredili na naslovu, ki bo naveden v potrdilu delodajalca, ki ga bodo morali pokazati na meji. Delodajalci bodo morali tem osebam zagotoviti ustrezne pogoje prestajanja karantene in prehrano.

Slovenski državljani, ki bodo ob prehodu meje navedli, da so okuženi ali da imajo očitne znake koronavirusne bolezni 19, bodo morali takoj po telefonu poklicati osebnega zdravnika ali nujno medicinsko pomoč. Tujim državljanom brez stalnega prebivališča v Sloveniji pa v tovrstnem primeru vstopa v državo ne bodo dovolili.

Določila glede karantene med drugim ne bodo veljala za čezmejne dnevne delovne migrante in za čezmejne tedenske migrante na meji z Avstrijo, prav tako bodo izjema državljani Slovenije, Avstrije, Italije in Madžarske, ki so dvolastniki ali najemniki zemljišč na obeh straneh meje in opravljajo poljedelska dela.

Izjema bo tudi prevoz blaga v ali iz Slovenije in tovorni promet v tranzitu ter potovanje čez Slovenijo v drugo državo v istem dnevu. Ukrep prav tako ne bo veljal za osebe, ki zagotavljajo nujne storitve, in pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in izvajalce humanitarnih prevozov, ki bodo prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog.