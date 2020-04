Julian Assange med bivanjem za zidovi ambasade dobil dva otroka

Odvetnica Stella Morris, mama otrok ustanovitelja WikiLeaksa, je razkrila, da je Julian Assange rojstvo svojih sinov opazoval po videopovezavi

Ustanovitelj WikiLeaksa Julian Assange je v času bivanja v prostorih veleposlaništva Ekvadorja v Londonu skupaj z odvetnico iz Južne Afrike Stello Morris spočel dva sinova, ki sta danes stara eno in dve leti. To je britanskemu časniku Mail on Sunday v nedeljo zaupala Morrisova.

Assange se je pred osmimi leti zatekel v ekvadorsko ambasado v Londonu, da bi se izognil aretaciji in izročitvi na Švedsko zaradi obtožbe spolnega napada, ki je vmes zastarala. Lani mu je Ekvador odrekel zatočišče in britanska policija ga je aretirala, zdaj pa v zaporu čaka na sodni epilog ameriške zahteve po izročitvi.

Kot je povedala 37-letna Morrisova, sta z Assangeom zaročena od leta 2017, otroka pa sta spočela na ekvadorskem veleposlaništvu, kar sta uspešno skrivala pred britanskimi opravljivimi mediji in javnostjo. Oba sinova, katerih rojstvo je Assange opazoval po videopovezavi, sta britanska državljana.

"Juliana imam zelo rada in se veselim poroke."



Stella Morris, odvetnica

Morrisova je novico o sinovih objavila, ker jo skrbi Assangeova usoda v britanskem zaporu v času pandemije koronavirusa. "Juliana imam zelo rada in se veselim poroke," je dejala za časopis, ki je objavil tudi fotografijo Assangea z dojenčkom.

Assangeu želijo v ZDA soditi zaradi objav državnih skrivnosti na WikiLeaksu, med njimi zaupnih depeš State Departmenta in Pentagona, zaradi česar je morala v zapor že Chelsea Manning, ki je kot vojak Bradley Manning pred spremembo spola ukradla informacije v Iraku med vojno in jih predala WikiLeaksu.

