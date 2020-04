Prihajajo paralizatorji

Policisti bodo začeli uporabljati električne paralizatorje

Med represivnimi ukrepi, ki se nesorazmerno glede na vedenje ljudi v času epidemije uvajajo zadnji mesec dni, so tudi električni paralizatorji, ki naj bi jih policisti v kratkem začeli nositi za pasom. In seveda uporabljati v primeru, da ljudje ne bodo spoštovali policijskih ukazov glede (zdravstvenih) ukrepov za zajezitev epidemije. S paralizatorji pa bodo policisti lahko streljali tudi v otroke, nosečnice, vidno bolne, stare, invalide, … V teh primerih so sicer v zakonu določeni nekoliko strožji pogoji za uporabo, kot v primeru, ko gre za odraslega zdravega posameznika ali posameznico.

Po desetletju političnih pregovarjanj o smiselnosti in potrebnosti uvedbe dodatnega represivnega sredstva oziroma orožja v policijo, je električne paralizatorje uzakonila vlada Mira Cerarja. In sicer zaradi domnevne potrebe po lažjem varovanju meje zaradi prihoda nekoliko večjega števila beguncev. Ideja pa izhaja iz prve Janševe vlade, ki je pred dolgimi dvanajstimi leti uvedla prvo (poskusno) uporabo paralizatorjev.

S paralizatorji bodo policisti lahko streljali tudi v otroke, nosečnice, vidno bolne, stare, invalide, …

Policija je sicer prvi komplet električnih paralizatorjev prevzela že konec leta 2018 in v začetku lanskega leta so inštruktorji ameriškega izdelovalca paralizatorjev Axon (prej Taser) že podučili 25 slovenskih policistov o uporabi novega orožja. Pridobljeno znanje pa odtlej ti policisti prenašajo naprej na svoje kolege.

A zakonodaja je predvidevala tudi podrobnejše določbe glede uporabe paralizatorjev v podzakonskih aktih, poleg tega naj bi se na policiji odločili pridobiti tudi stališča slovenske medicinske stroke, saj »nesmrtonosno« novo orožje v nemalo primerih dejansko povzroči smrt. Vsi ti postopki so tekli dlje časa, zdaj pa so hitro tudi stekli do konca. Policisti bodo v prihodnjih dneh za pas dobili še eno orožje več. Pomislekov o uporabi kar naenkrat ni več. Po pisanju časnika Delo naj jih ne bi imeli niti v zdravstveni stroki. Iz odgovora policije namreč izhaja, da je razširjeni strokovni kolegij za urgentno medicino ljubljanskega kliničnega centra nedavno odobril način uporabe paralizatorjev, kot ga predvideva zakonodaja ter interni policijski akti. Zakonodaja naj bi sicer res bila primerljiva z zakonodajami držav, ki imajo postavljene najvišje standarde za uporabo paralizatorjev. Kaj se bo dogajajo v praksi, pa bomo videli prav kmalu.

