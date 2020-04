Slovenija in postopno oživljanje države

Prvi na vrsti za sprejem bo odlok, ki bo formaliziral konec prejšnjega tedna napovedano odpravo obveznega nošenja rokavic ob obisku trgovine.

Slovenija je v pričakovanju začetka rahljanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Zdravstvene ustanove bodo danes znova začele izvajati nenujne ambulantne specialistične dejavnosti, nekatera podjetja pa bodo spet zagnala proizvodnjo. Vlada bo medtem predvidoma pojasnila, katere ukrepe bo še sprostila v tem tednu.

Na ministrstvu za zdravje so se minuli teden odločili za postopno uvajanje zagotavljanja nenujnih oblik zdravljenja in s tem razbremenitev izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, zagotovitev pretočnosti bolnikov iz primarne na sekundarno raven ter čim prejšnjo zagotovitev zdravstvene obravnave tudi drugim bolnikom. Poleg tega skušajo na ta način zmanjšati tudi učinek sprejetih ukrepov na podaljševanje čakalnih dob.

Ponovna uvedba dejavnosti, kot so ambulantna specialistka in diagnostika, rehabilitacije in druge nenujne oblike zdravljenja, bo po vladnem odloku, ki je v veljavi od sobote, veljala le za bolnike, "ki imajo negativno epidemiološko anamnezo in nimajo prisotnih znakov okužbe dihal in pri katerih bi opustitev ali preložitev zdravstvene storitve vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja".

Oživljanje se napoveduje tudi v predelovalni industriji. Danes bodo med drugim proizvodnjo znova zagnala podjetja Hisense Gorenje, Adria Mobil in Elan, medtem ko so se v Revozu odločili, da bo proizvodnja stala tudi še ta teden. Številna proizvodna podjetja so kljub omejevalnim ukrepom države za zajezitev širjenja koronavirusa ohranila delovanje proizvodnje. Ob živilskih in infrastrukturnih podjetjih ta teče med drugim v Leku, Krki, Siju, Tabu, Impolu, Uniorju, Cablexu, Domelu, Knauf Insulation.

Vlada bo medtem danes predvidoma pojasnila, katere ukrepe bo še sprostila v tem tednu. Glede na dosedanje napovedi iz vladnih vrst bodo med ponudniki storitev, za katere bodo omejitve odpravljene najprej, vulkanizerji, avtopralnice, avtomehaniki in trgovine z gradbenimi materiali. V vsakem primeru pa bo prvi na vrsti za sprejem odlok, ki bo formaliziral konec prejšnjega tedna napovedano odpravo obveznega nošenja rokavic ob obisku trgovine.