Francija podaljšuje karanteno do 11. maja

"11. maj bo začetek nove faze. Ta bo postopna in pravila bodo prilagojena našim rezultatom," je dejal francoski predsednik Macron

Emmanuel Macron, francoski predsednik, v nagovoru državljanom

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v ponedeljek zvečer do 11. maja podaljšal stroge omejitve gibanja, katerih namen je zajezitev širjenja novega koronavirusa. Če se bo izbruh umiril, bodo po tem datumu postopoma zrahljali ukrepe, je napovedal.

"Stroge omejitve gibanja se morajo nadaljevati do ponedeljka, 11. maja," je Macron povedal v televizijskem nagovoru sodržavljanom. Epidemija se začenja umirjati in upanje se vrača, je še dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Ob tem je posvaril, da bo rahljanje omejitev po tem datumu "možno samo, če bomo še naprej dobri državljani, odgovorni in spoštovali pravila in če se bo širjenje virusa še naprej upočasnjevalo".

Po 11. maju se bodo začele odpirati šole, univerze pa bodo ostale zaprte. Še naprej bodo zaprte tudi restavracije in kavarne. Do nadaljnjega bodo zaprte tudi meje z neevropskimi državami, je dodal francoski predsednik.

V zadnjem tednu so se razmere glede koronavirusa v Franciji nekoliko umirile. Od nedelje do ponedeljka zvečer je covid-19 zahteval še 574 smrtnih žrtev, vse skupaj pa 14.967.

"11. maj bo začetek nove faze. Ta bo postopna in pravila bodo prilagojena našim rezultatom," je poudaril.

Priznal je, da je bila tudi Francija preslabo pripravljena na izbruh koronavirusa. Primanjkovalo je zaščitnih oblek, rokavic, razkužil in mask. Ob tem je zagotovil, da bodo od 11. maja lahko vsaki osebi v Franciji dali masko, poleg tega pa bodo lahko testirali vsakogar, ki bo kazal simptome okužbe.

Nakazal je, da bo pandemije konec šele, ko bodo razvili cepivo. V Franciji ni znakov o množični prekuženosti z novim koronavirusom, je dodal.

