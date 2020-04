Ustavna presoja prepovedi gibanja zunaj lastne občine

Slovenija se je pod novo vlado znašla v položaju številnih (vzhodno) evropskih držav, kjer le še ustavno sodišče nekako poskuša varovati človekove pravice

Ustavljanje voznikov na avtocestnem odseku v času prepovedi gibanja zunaj matične občine

© Borut Krajnc

Ustavno sodišče bo odločalo o zakonitosti odloka vlade Janeza Janše, ki omejuje gibanje ljudi na lastno občino, poroča spletni portal Podčrto. Odločali naj bi o sorazmernosti tega iz več vidikov vprašljivega ukrepa, ki ga vsebuje vladni odlok, na podlagi katerega zadnje tedne (predvsem za vikende) policija stiska obroč predvsem okoli Ljubljane, da prebivalci glavnega mesta ne bi slučajno odšli v narav na izlet v polhograjsko hribovje ali, bog ne daj, celo na obalo ali na Gorenjsko z njenimi prelepimi gorami.

Kdo je vložil pobudo za ustavno presojo ni znano, mora pa vlada po poročanju portala odgovoriti na očitke iz ustavne pobude do jutri, v četrtek pa se bodo na to temo prvič usedli tudi ustavni sodniki. Po naših informacijah bodo ustavni sodniki o tem res odločali kmalu in glede na številne zakonske in ustavne pomisleke o sorazmernosti ukrepa, bi zadevo lahko vzeli tudi v vsebinsko obravnavo. Vsekakor pa bodo odločali tudi o predlogu za začasno zadržanje odloka v delu, ki govori o omejitvi gibanja na lastno občino.

Gre za pomembna vprašanja tudi za v bodoče in terjajo kaj več odgovorov s strani najbolj pristojnih organov, kot le vladna zagotovila, da je prepoved gibanja potrebna za omejitev širjenja epidemije koronavirusa.

