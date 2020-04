Trump prekinil financiranje Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), stroka zaskrbljena

"To je nevaren korak v napačno smer, ki ne bo olajšal zmage proti covidu-19," je opozorila predsednica Ameriškega zdravniškega združenja Patrice Harris

Trump in Gueterres se rokujeta leta 2017

© WikiCommons / Bela hiša

Ameriški predsednik Donald Trump je krivdo za širitev novega koronavirusa po ZDA naprtil Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) in naznanil, da je svoji vladi naročil, naj ustavi nadaljnje financiranje te organizacije, dokler ne opravi pregleda njenega odziva na pandemijo.

WHO po Trumpovih besedah ni izpolnila svoje osnovne dolžnosti in mora za to odgovarjati. WHO naj bi promovirala kitajsko kampanjo dezinformacij o virusu, zato je bil izbruh večji, kot bi bil sicer.

WHO je za Trumpa že sedmi krivec za izbruh pandemije v ZDA, medtem ko je sam že marca sporočil, da ne prevzema nobene odgovornosti, čeprav je dva meseca pred tem zmanjševal nevarnost virusa in celo izmenično hvalil Kitajsko in WHO.

ZDA so največja donatorka WHO in pokrijejo skoraj 15 odstotkov njenega proračuna na leto. Za dveletni proračun 2018/2019 so ZDA namenile 237 milijonov dolarjev za redni proračun, Washington pa je plačal še več sto milijonov za posebne projekte.

Trumpovi kritiki v ZDA so prepričani, da je njegova poteza neposredna posledica obširnih člankov v Washington Postu in New York Timesu o zamujenih priložnostih njegove vlade, da bi se bolje pripravila na krizo, ter televizijskih prispevkov o pomanjkanju zdravstvene opreme in zmedi po ZDA.

WHO je že sredi januarja začela opozarjati države, naj se pripravijo na izbruh, 30. januarja pa je novi koronavirus razglasila za zdravstveno krizo svetovnih razsežnosti. Takrat je bilo le okrog 8000 potrjenih okužb v 18 državah in to je bil čas, ko je Trump koronavirus razglašal za izmišljotino demokratov in medijev.

V ZDA so v torek zvečer našteli skupaj več kot 608.000 okužb z novim koronavirusom in skoraj 26.000 smrtnih primerov zaradi bolezni covid-19. Milijoni so ostali brez služb, ameriška ekonomija je ohromljena in nihče ne ve, kdaj se bo lahko spet zagnala.

WHO trenutno potrebuje več denarja kot kdajkoli v zgodovini in je izdala poziv mednarodni skupnosti za milijardo dolarjev sredstev za boj proti pandemiji.

"To je nevaren korak v napačno smer, ki ne bo olajšal zmage proti covidu-19," je nemudoma sporočila predsednica Ameriškega zdravniškega združenja Patrice Harris.

wNwwKDUCOek

Trump je pojasnil, da to ne pomeni konec sodelovanja med ZDA in WHO. Vendar pa za zdaj denarja ne bodo nakazovali, ampak se bo posvetoval s "svetovnimi zdravstvenimi partnerji" o tem, kaj storiti z milijoni dolarjev, ki bi šli WHO.

WHO je obtožil, da je kitajskocentrična in je med drugim decembra lani sprejela trditve kitajskih državnih uradnikov, da se novi koronavirus ne more širiti s človeka na človeka.

Zamolčal pa je, da je WHO sredi januarja začela opozarjati države, naj se pripravijo na izbruh, 30. januarja pa je novi koronavirus razglasila za zdravstveno krizo svetovnih razsežnosti. Takrat je bilo le okrog 8000 potrjenih okužb v 18 državah in to je bil čas, ko je Trump koronavirus razglašal za izmišljotino demokratov in medijev.

WHO je koronavirus razglasila za pandemijo 11. marca, ko je bilo na svetu 121.000 potrjenih okužb, Trump pa je razglasil izredne razmere v ZDA 13. marca.

Trump najprej Kitajsko hvalil, nato blatil

Trump je 24. januarja hvalil kitajskega predsednika Xi Jinpinga za preglednost v boju proti koronavirusu in zagotovil, da bo vse v redu. Ko so ga soočili s tem dejstvom, je odgovoril, da je bil takrat spoštljiv, ker je hotel dokončati trgovinski sporazum s Kitajsko.

Sedaj je kot razlog za prekinitev financiranja WHO navedel to, da so uradniki WHO verjeli Kitajski, in izrazili mnenje, da njegova prepoved poletov iz Kitajske v ZDA konec februarja ne bo ustavila širitve virusa. Po prepovedi je iz Kitajske v ZDA mimo vsake zdravstvene kontrole prišlo še okrog 40.000 potnikov.

Kako bo Trump na zakonit način ustavil plačilo WHO, ni jasno, saj ta sredstva deli kongres. Trump lahko začasno zadrži plačilo do 45 dni, če pa ne dobi kongresne odobritve, mora denar nakazati. Trump je dejal, da bo njegova preiskava WHO trajala od 60 do 90 dni.

v3SPDKEcCLo

WHO je lahka tarča za predsednika, ki ni nikoli skrival svojega negativnega odnosa do mednarodnih organizacij. Trump je doslej Ameriko umaknil iz Pariškega podnebnega sporazuma, Iranskega jedrskega sporazuma, iz prostotrgovinskega sporazuma na območju Tihega oceana, Sveta za človekove pravice in Unesca, leta 2017 pa je odvzel denar agenciji ZN, ki skrbi za palestinske begunce (Unfpa). Sedaj v času pandemije pa odvzema denar WHO.

Na novinarski konferenci, kjer je po obširni kritiki WHO naznanil svoj ukrep, je bil sam, brez članov delovne skupine Bele hiše za boj proti novemu koronavirusu. Na konferenci se je večkrat sprl z novinarji in enemu od njih dejal, da če ne bo tiho, bo odšel, pa naj se on potem zmeni s kolegi. Televiziji CNN in MSNBC sta prenos večkrat prekinili za opozarjanje na predsednikova zavajanja pri navajanju dejstev.

Združeni narodi opozarjajo, da zdaj ni čas za zmanjšanje financiranja WHO

Trumpa je opozoril tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. "Zdaj ni čas za zmanjšanje financiranja operacij WHO ali katerekoli druge humanitarne organizacije, ki se bori proti novemu koronavirusu," je dejal.

Zdaj je čas za enotnost in mednarodno skupnost, ki si bo solidarno prizadevala za ustavitev tega virusa in njegovih pogubnih posledic, je dejal Guterres, potem ko je Trump v torek svoji vladi naročil, naj ustavi nadaljnje financiranje WHO, dokler ne opravi pregleda odziva organizacije na pandemijo.

Guterres je izpostavil, da gre za zdravstveno krizo, kot je še ni bilo, in da je v teh razmerah mogoče, da različne entitete ista dejstva različno razlagajo, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Nauki, ki se jih bomo naučili, bodo bistvenega pomena za učinkovito naslovitev podobnih izzivov v prihodnosti, če bo do njih prišlo. Vendar sedaj ni čas za to."



Antonio Guterres, generalni sekretar ZN

Ko "bomo obrnili stran" glede pandemije, pa bo dovolj časa za pogled nazaj, kako je prišlo do izbruha virusa in njegovega tako hitrega širjenja po svetu ter o odzivu vseh vpletenih nanj, je dejal.

"Nauki, ki se jih bomo naučili, bodo bistvenega pomena za učinkovito naslovitev podobnih izzivov v prihodnosti, če bo do njih prišlo. Vendar sedaj ni čas za to," je izpostavil generalni sekretar ZN.

ZDA so največja donatorka WHO in pokrijejo skoraj 15 odstotkov njenega proračuna na leto. Ni sicer jasno, kako bo Trump ustavil financiranje WHO, saj ta sredstva deli kongres. Trump lahko začasno zadrži plačilo do 45 dni.

E8UqBrZfhcw