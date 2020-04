Mamila, orožje in zaščitne maske

Posli in »posli« z zaščitno opremo za potrebe spopada z epidemijo

© Jernej Furman / Flickr

Dandanes je (začasno) najdonosnejši posel postala (pre)prodaja zaščitne opreme za potrebe spopada z epidemijo koronavirusa, predvsem gre za obrazne zaščitne maske, pa tudi drugo opremo, kot so razkužila za roke, rokavice, zaščitna medicinska opremo, respiratorji … Kadar pa je povpraševanje neznansko večje od ponudbe, je v poslih še posebej veliko umazane igre, zlorab, prevar … Te dni je recimo Europol, evropski policijski urad, sporočil, da je preprečil več milijonov evrov vredno prevaro z zaščitnimi maskami.

Kot običajno je šlo za »multinacionalen posel«. Maske so naročile nemške zdravstvene oblasti in s podjetjema v Zürichu in Hamburgu sklenile pogodbo o nakupu zaščitnih mask v vrednosti 15 milijonov evrov. Po tem pa so se začele »težave«, vključevala so se vedno nova in nova podjetja in posredniki iz vedno več evropskih in neevropskih držav.

V Sloveniji ni nič drugače. Čeprav za zdaj oblasti opreme ne plačujejo vnaprej, jo pa prepogosto drago preplačajo.

Nemčija je določen del sredstev že plačala v naprej, a dobava mask je vedno bolj sumljivo zamujala. Zato se je vključila tudi policija in začela se je preiskava. S pomočjo Europola je banki v Veliki Britaniji uspelo preklicati celoten znesek nakazila, sredstva pa so kasneje zamrznili. Od začetnega vplačila 880 tisoč evrov jih je bilo okoli 500.000 evrov poslanih v Veliko Britanijo, od tam pa namenjenih na bančni račun v Nigeriji.

Europol je doslej aretiral dve osebi na Nizozemskem, preiskavo pa nadaljujejo v številnih državah po Evropi. A kaj je ena takšna uspešna akcija v morju čudnih poslov z zaščitno opremo, kjer je za začetek težava vsaj preplačilo dobavljenega blaga, če že ne tudi številne druge nepravilnosti in tudi posli, ki se ne realizirajo. V Sloveniji ni nič drugače. Čeprav za zdaj oblasti opreme ne plačujejo vnaprej, jo pa prepogosto drago preplačajo.