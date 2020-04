Hojs sprejel Breznikov odstop, ker je vozil pod vplivom alkohola

Notranji minister Aleš Hojs je sprejel odstop državnega sekretarja Franca Breznika, ki je v začetku aprila s službenim avtomobilom vozil prehitro in pod vplivom alkohola

Franca Breznika je s položaja sekretarja le po nekaj tednih odnesel alkohol

© SDS.si

Notranji minister Aleš Hojs je sprejel odstop državnega sekretarja Franca Breznika, ki je v začetku aprila s službenim avtomobilom vozil prehitro in pod vplivom alkohola. Breznik je ministru v sredo ponudil odstop, ta pa ga je sprejel, ob tem pa dobil tudi zagotovilo v. d. direktorja policije Antona Travnerja, da v tem primeru ni šlo za zasedo.

Kot je na redni novinarski konferenci, povezani s koronavirusom, pojasnil Hojs, mu je Travner zagotovil, da v tem primeru ni šlo za nikakršne zasedo, kot je bila na primer znana iz primera nekdanjega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja.

Pri tem je minister dodal, da zaupa v delo policije in ocenjuje, da dodano preverjanje njenega dela ni potrebno. Verjame, da so policisti delo opravili korektno in profesionalno, ne vedoč, da so ustavili državnega sekretarja. Je pa pri tem opozoril, da so tudi v slovenski politiki, denimo med župani, taki, ki so vozili pod vplivom alkohola, pa so še vedno na položajih.

"Očitno imajo nekateri policisti raje novinarje kot svoje vodstvo, vključno z mano."



Aleš Hojs, notranji minister

Novega državnega sekretarja Hojs še ni izbral. Kot je pojasnil, je kaj takega nemogoče, saj je za zadevo izvedel šele v sredo. Na vprašanje, zakaj ga Breznik o dogodku ni obvestil prej, pa je odgovoril, da so v zadnjih dneh vsi delali po 16 ali 18 ur na dan. Breznik pa je, kot mu je pojasnil v sredo, pač ocenil, da mu bo to povedal na petkovem kolegiju.

Se pa minister čudi, da so policisti to zgodbo prej povedali novinarjem kot njemu. "Očitno imajo nekateri policisti raje novinarje kot svoje vodstvo, vključno z mano," je še dodal.