Vlada in ministrstvo upokojencem dala različna navodila

Po čigavih navodilih?

Jelko Kacin

© YouTube / STA

Vsak dan spreminjajoči se ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije so privedli do neskladij v sporočilih, ki jih vodilni pošiljajo javnosti.

Vladni govorec z vedno višjo plačo, Jelko Kacin, je javnost takole obvestil o tem, kdaj lahko nakupujejo predstavniki ranljivih skupin (na primer invalidi, upokojenci, nosečnice): »Prvi dve jutranji uri in zadnja večerna ura so namenjene nakupovanju najbolj ogroženih. Takrat imajo možnost varnejšega nakupovanja. Lahko pa gredo po nakupih čez dan. Če se odločijo za nakup skozi celoten dnevni čas trgovine, je to stvar njihove odločitve.«

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki je bil sprejet dan prej, pa je bilo zapisano drugače, strožje. In sicer: »V prodajalnah z živili lahko nakup v času od osme do desete jutranje ure opravijo izključno ranljive skupine. Upokojenci lahko opravijo nakup samo v tem času.« Na podlagi citiranega odloka so nekateri že prejeli finančno globo, odgovorne osebe so jih kaznovale, ker so v trgovino prišli ob »neprimerni« uri. Večina pa je bila glede jasnosti ukrepa le precej zmedena.

Zmeda verjetno izhaja tudi iz zapisa na strani ministrstva za gospodarstvo, ki je v nasprotju z besedilom odloka. Iz besedila drugega odstavka 2.a člena navedenega odloka namreč izhaja, da je le čas od 8.00 do 10.00 namenjen izključno navedenim ranljivim skupinam. Preostali obratovalni čas pa je namenjen vsem, razen upokojencem, pri čemer lahko slednji v skladu z zadnjo novelo odloka nakupujejo tudi v zadnji uri delovnega časa trgovine.

Kaj je torej pravilno? Vlada na dvome odgovarja: »Iz besedila odloka ne izhaja, da je zadnja ura obratovalnega časa namenjena izključno ranljivim skupinam (kar trdi ministrstvo v razlagi na spletu), ampak je, glede na besedilo veljavnega odloka, namenjena vsem; upokojenci pa glede na veljavni odlok lahko nakupujejo med 8.00 in 10.00 uro ter zadnjo uro obratovalnega časa.«