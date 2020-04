Pravila karantene ne veljajo za Trumpovo hčer in njenega soproga

Ivanka Trump in Jared Kushner kljub odsvetovanju potovanj izkoristila praznike za izlet

Jared Kushner in Ivanka Trump

© Ryan Johnson / WikiCommons

Hči ameriškega predsednika Donalda Trumpa Ivanka Trump in njen mož Jared Kushner sta prezrla priporočila oblasti med epidemijo koronavirusa, naj ljudje ostanejo doma. Skupaj z otroki sta namreč med judovskim praznikom pasha odpotovala iz Washingtona v družinski golfski klub Bedminster v New Jerseyju, so v četrtek potrdili v Beli hiši.

Prvi je o tem poročal časnik New York Times. Bela hiša je kasneje v bran družini sporočila, da pot ni vključevala nikakršnih dodatnih socialnih stikov, kot jih imajo že sicer doma, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Ivanka je skupaj s svojo ožjo družino praznovala pasho v zaprti ustanovi, ki je tudi družinski dom. Potovanje ni bilo nič drugačno, kot če bi potovala na oz. z dela, lokacija pa je bila manj obljudena, kot v bližini njenega doma v Washingtonu," so sporočili iz Bele hiše.

"Ivanka je skupaj s svojo ožjo družino praznovala pasho v zaprti ustanovi, ki je tudi družinski dom. Potovanje ni bilo nič drugačno, kot če bi potovala na oz. z dela, lokacija pa je bila manj obljudena, kot v bližini njenega doma v Washingtonu."

Zagotovili so še, da se je prva hči držala pravil družbenega distanciranja in je delala od doma. "Odločila se je preživeti praznike zasebno s svojo družino," so še zapisali.

V ameriški prestolnici sicer velja pravilo, naj ljudje ostanejo doma, kar pomeni, naj ne hodijo na potovanja, ki niso nujna. Tudi Ivanka Trump, ki je predsednikova svetovalka, je preko družbenih omrežij pozivala Američane, naj upoštevajo nasvete za upočasnitev širjenja covida-19.

yGdwqt4KXXs