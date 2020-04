Aplikacija za sledenje posameznikom, ki so okuženi s koronavirusom

"Da bi se vrnili v normalno življenje in obdržali virus pod nadzorom, se moramo vsi potruditi in uporabljati to aplikacijo," je dejala norveška premierka Erna Solberg

Aplikacija, ki je na voljo od četrtka popoldne, gibanje posameznika beleži z geolokacijo. To bo oblastem omogočilo oceno učinkovitosti sproščanja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Na podlagi tega bodo lahko ocenili tudi, ali je morda treba uvesti nove ukrepe.

© Mohamed Hassan / Pixabay

Norveška je začela uporabljati mobilno aplikacijo za sledenje posameznikom, s čimer, vsaj tako pravi njihova vlada, želijo preprečiti ponovno širitev novega koronavirusa. Aplikacija, katere uporaba ni obvezna, posamezniku sporoči, ali je bil v bližini človeka, okuženega s koronavirusom. Uporabniki so anonimni.

"Da bi se vrnili v normalno življenje in obdržali virus pod nadzorom, se moramo vsi potruditi in uporabljati to aplikacijo," je v četrtek dejala norveška premierka Erna Solberg. "Če nam ne bo uspelo nadzorovati epidemije, bomo morali znova zaostriti ukrepe," je povedala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Uporaba brezplačne aplikacije, imenovane Smittestop oziroma Stop okužbi, ni obvezna. Uporabnike obvesti, če so bili več kot 15 minut manj kot dva metra oddaljeni od nekoga, ki je okužen z novim koronavirusom. Identiteta okuženega posameznika pri tem ni razkrita. Vprašanje, ki se poraja, pa je, kaj s temi pridobljenimi podatki nato počnejo oblast, obveščevalne službe in avtorji aplikacije.

Zbiranje podatkov je centralizirano, uporabniki pa so anonimni. Njihove informacije bodo avtomatično uničene po 30 dneh. Norveški zdravstveni minister Bent Hoie je zagotovil, da je aplikacija v skladu z evropskimi pravili o varovanju podatkov.

Aplikacijo so začeli uporabljati, potem ko je vlada v Oslu pretekli teden napovedala postopno rahljanje ukrepov, namenjenih zajezitvi novega koronavirusa. Tako se bodo denimo 27. aprila znova odprle šole.

Ob tem krepijo tudi obseg testiranja za novi koronavirus. Trenutno opravijo okoli 30.000 testov na teden, do konca meseca pa nameravajo to število povečati na 100.000.

Do četrtka so sicer tam potrdili 6566 primerov okužbe s koronavirusom. 130 ljudi je za covidom-19 umrlo.

0cmN6tZmx0M