Eva Irgl je dejala, da lahko na spletni platformi Sveta Evrope kdorkoli objavlja karkoli ...

... a to ne drži

Eva Irgl, poslanka SDS

© Borut Peterlin

Opozorila o kršitvah svobode izražanja na platformi za zaščito novinarstva in varnosti novinarjev objavljajo organizacije za zaščito medijev, ki so s Svetom Evrope podpisale memorandum o postavitvi platforme.

Poslanka SDS Eva Irgl je na nujni seji odborov za kulturo in zunanjo politiko dejala, da lahko na spletni platformi Sveta Evrope kdorkoli objavlja karkoli.

Sejo so sklicale opozicijske stranke, potem ko je bil 7. aprila na spletni platformi Sveta Evrope za promocijo zaščite novinarstva in varnosti novinarjev objavljen odziv, ki ga je po besedah zunanjega ministra Anžeta Logarja pripravil vladni urad za komuniciranje, ministrstvo za zunanje zadeve pa ga je posredovalo Svetu.

Svet Evrope je leta 2014 s štirimi neprofitnimi organizacijami s področja zaščite medijev podpisal memorandum o zagonu spletne platforme za zaščito svobode izražanja ter promocijo zaščite novinarstva in varnosti novinarjev.

Partnerice so se zavezale, da bodo na platformi javno objavljale obvestila o resnih posegih v svobodo medijev in pravice novinarjev.

Toda memorandum Sveta Evrope in partnerskih organizacij določa, da partnerice ne smejo objaviti česarkoli: vsebina opozoril mora biti zanesljiva in temeljiti na preverljivih dejstvih, partnerice pa se morajo vzdržati objavljanja mnenj in pravnih ocen.

