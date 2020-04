O odloku o prepovedi gibanja bo presojalo ustavno sodišče

Ustavno sodišče je zadržalo del vladnega odloka o prepovedi gibanja in gibanja izven občine prebivališča

Ustavljanje voznikov na avtocestnem odseku v času prepovedi gibanja zunaj matične občine

Ustavno sodišče je sprejelo v vsebinsko obravnavo odločanje o zakonitosti in ustavnosti vladnega »Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin«. Do končne odločitve sodišča pa so zadržali izvrševanje 7. člena in vladi naložili, da sproti preverja stanje epidemije in ukrepe prilagaja in o tem obvešča javnost. Za začetek so torej prepovedali »ukrepe do preklica« oziroma »časovno neomejenost vladnih ukrepov«.

Res je sicer, da odlok, o katerem so in bodo odločali ustavni sodniki danes preneha veljati, ker vlada pač sprejema vedno nove odloke vsak drugi teden ali še hitreje. A implicitno dolžnost vlade, ki ji nalaga ustavno sodišče z začasnim zadržanjem, velja tudi za vse prihodnje odloke. Ustavni sodniki od vlade zahtevajo, da sprotno in to z vidika zdravstvene stroke preverja upravičenost ukrepov omejitve gibanja, o tem sproti seznanja javnost in tudi sproti odpravlja ukrepe, ki niso več upravičeni.

Čeprav so mnogi upali, da bodo ustavni sodniki začasno zadržali tudi z več vidikov (tudi z zdravstvenega) hudo vprašljivo omejitev gibanja na lastno občino, se to ni zgodilo. Pri odločanju o začasnem zadržanju namreč vedno sodniki preverjajo, v čem je večja nevarnost, večje nesorazmerje, večja kršitev človekovih pravic – z zadržanjem nekega predpisa ali s tem, da ostane v veljavi.

To je zelo visok, verjetno najvišji standard presojanja. Drugače pa je glede vsebinske presoje celotnega odloka in številnih njegovih omejitev gibanja. In nič čudnega ne bi bilo, če bi se ustavni sodniki strinjali, da so določene omejitve gibanja (tudi prepoved gibanja izven občine) nesorazmerne. Je pa res, da bo na odločitev verjetno treba počakati vsaj nekaj tednov, če ne mesecev. A vsakem primeru bo odločitev prinesla določene standarde ravnanja v razmerah, ki so se tokrat pojavile prvič in se bodo verjetno še kdaj.

Med ukrepi , ki jih zadnje čase za potrebe širjenja epidemije koronavirusa sprejema vlada, jih utegne kar nekaj na koncu biti dejansko neustavnih, za začetek morda med prvimi podelitev pristojnosti županom, da uvajajo dodatne ukrepe znotraj občin, saj tega ne predvideva noben zakon.

Ustavni sodniki tokrat niti v eni točki (od štirih) niso bili soglasni. Sta pa edinole sodnik ddr. Klemen Jaklič in sodnik Marko Šorli (oba izvoljena za ustava sodnika, ker je to izsilila SDS) v vseh točkah (ponovno) glasovala tako, kot ustreza največji vladajoči stranki.