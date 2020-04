Maske (brez gumic ali z njimi) padajo

Marjan Šarec sporoča stranki SDS: »Uživajte, dokler še lahko!«

Nekdanji predsednik vlade Marjan Šarec sporoča: »Mnogi so že pozabili, kako SDS ravna, kadar je na oblasti. Tudi za partnerje bo zdravilno. Mogoče bo pa na naslednjih volitvah (nekaterim) bolj jasno, zakaj v tako koalicijo nima smisla vstopati.«

Padli predsednik vlade Marjan Šarec, ki se zadnje časa oglaša predvsem po Facebooku, saj v parlamentu prave, resne, vsebinske razprave pač ni, je v soboto zjutraj napisal, kako si predstavlja situacijo v državi.

Tekst je naslovil z besedami »Maske (brez gumic ali z njimi) padajo«, v njem pa piše predvsem o tem, kako si nova oblast predstavlja vladanje. Objavljamo ga v celoti, zgolj s kratkim pripisom.

Marjan Šarec je januarja pokazal veliko politično nespretnost, ko je - sicer stisnjen v kot, v katerega se je spravil tudi sam – nepričakovano odstopil. A spodnje pisanje je pisanje nekdanjega predsednika vlade, ki je po volitvah leta 2018 svojo (ne)uspešno koalicijo sestavil z mislijo o tem, da v politiki ni prostora za širjenja sovraštva, za nedemokratičen avtoritarizem, za politiko manipulacij in sprenevedanja.

In tukaj je imel Marjan Šarec prav. To, kar se dogaja v času nove oblasti, je natančno tisto, kar so na zadnjih volitvah zavrnili volivci. Kot pravi Šarec sam, »mnogi so že pozabili, kako SDS ravna, kadar je na oblasti. Tudi za partnerje bo zdravilno. Mogoče bo pa na naslednjih volitvah (nekaterim) bolj jasno, zakaj v tako koalicijo nima smisla vstopati«.

Epidemija ne more biti izgovor za oženje demokratične svobode in zaostrovanje političnih ločitev. Nasprotno, ravno v času preizkušenj bi modra vlada ravnala drugače, mirno, prepričljivo, pomirjajoče.

Vlada, ki jo vodi stranka SDS, pa ravna, kot da bi bila epidemija vojna.

Spodaj objavljamo celoten tekst, ki ga je Marjan Šarec objavil na Facebooku:

»Malo več kot mesec dni je minilo od začetka delovanja nove vlade, a občutek je, da deluje že vsaj pol leta. Toliko se je namreč nabralo v tem času takšnih in drugačnih čudnih pripetljajev, ki jih težko dojemamo kot naključje.

Ko je vlada začela delati, smo verjeli, da bo vse moči usmerila v reševanje epidemije in zato smo tudi želeli biti konstruktivni in ne politizirati ali kakorkoli drugače preusmerjati pozornosti pri boju z epidemijo. A glej ga zlomka, vlada je sama, oziroma stranka SDS (tri koalicijske partnerice se še sprašujejo, kam so pravzaprav padle, oziroma v kaj so se pustile speljat), takoj pokazala, da ima obilo časa za ukvarjanje z veliko drugih zadev.

Ustanovila je krizni štab, ki je bil seveda nezakonit, zato ga je v zavetju noči razpustila pod pretvezo, da je vlada postala operativna. A to bi še nekako razumeli kot napako in poskus učinkovitosti.

Po vztrajnem ponavljanju mantre o praznih skladiščih so začeli kupovati maske in drugo zaščitno opremo. Dnevno smo spremljali tekmovanje za najskladiščnika. Dva ministra sta skakljala okoli tovornjakov in se nastavljala fotoaparatom, ob vsaki pošiljki posebej. Oba nadzaslužna za blaginjo slovenskega naroda, saj sta omogočila obstoj države kot take. Dobro, smo si rekli, moderni časi, PR je pomemben in pogoltnili tudi to. Dokler nismo kar naenkrat izvedeli, da imata oba ministra takšne in drugačne povezave s podjetji.

Ko so začela deževati vprašanja o družinskih povezavah, kar naenkrat nobeden od njiju ni bil pristojen ne za certifikate, ne dobave, pravzaprav ju sploh ni bilo zraven. Do trenutka, ko smo spet videli obrambnega ministra v vlogi osebnega fotografa gospoda Pečečnika. Kasneje je svojo dobavo označil kot »dobesedno ukradeno« in to s prešernim nasmeškom na obrazu. No, še nekoliko kasneje smo izvedeli, da je precej stal tudi prevoz, zlasti ko smo dobili primerjavo s Hrvaško in njenim načinom dobave.

Drugi minister pa nas prepričuje, da so bili »izdelki domače obrti« testirani v UKC Ljubljana, ki se je v skrbi za svoj ugled takoj odzval in jasno povedal da teh izdelkov niso testirali. Namreč, papirnatih prtičkov in kuhinjskih elastik. Zaradi vsega navedenega je logično in edino pravilno, da je LMŠ predlagala preiskovalno komisijo, saj je treba v nasprotju s preteklostjo takoj reagirati, sicer se bomo še nadaljnjih 30 let ukvarjali z maskami.

Če se oba ministra »matrata« na polno, medtem stranka SDS izvaja vsakovrstno dejavnost. Napada nacionalno RTV hišo, posledično je zamenjala že tri člane nadzornega odbora s »pravimi in našimi«. Piše depeše v tujino, za katere ni nihče odgovoren, niti zanje ni nihče vedel. Ne glede na to, da je predsednik vlade retvital tvit, v katerem piše, da je Vlada RS poslala depešo o »komunističnih« medijih. Kdo bi jih boljše prepoznal, kakor nekdaj zagrizeni komunisti, mar ne? No, saj je tudi smučal 28.2. v Italiji. Ko pa to ni več v skladu z dnevnimi potrebami, se besedica »danes« mirno spremeni v »lani«.

Državni sekretar na MNZ gre po »čebulo in banane« v firmo, ki je v policijskem postopku, mimogrede (verjetno zaradi virusa) dvakrat razkuži in se tak odpravi na cesto, je ustavljen in kaznovan. In potem nas prepričujejo, da minister 14 dni ni vedel za ta »dogodek«. Ministrom te vlade je vse težje kaj verjeti, še manj jim zaupati. Žal. Zlasti, ko se imajo še dovolj časa prepirati z novinarji in drugimi akterji na tviterju.

Imajo tudi čas za plakatiranje cele države s plakati stranke SDS in s tem jasno kažejo, da se proti virusu bori samo stranka SDS, druge tri so dobre malo za zraven, da bodo krive, ko bo šlo kaj narobe. Seveda, saj gre vendar za operativno in neideološko vlado, če citiram stranki SMC in DeSUS. Na plakatih so fotografije italijanske trgovke in ruskih gasilcev, vsaj policisti so slovenski. Sploh nima smisla spraševati o stroških in podobnih »malenkostih«.

Medtem ko prebivalstvu predpisujejo, kako, kje in zakaj naj se giblje, sami mirno hodijo ob Kolpi mimo vseh pravil in nas prepričujejo, kako je treba aktivirati 37.a člen. Seveda se naslednji dan opravičujejo na način, da bi se jih še kamen usmilil.

A znano je, da so žarišča okužb v DSO-jih, ne pa na mejah občin. Dobro bi bilo tudi vedeti podatek, koliko je aktivno okuženih in koliko ljudi je že ozdravelo. Predvsem pa tudi povedati, kakšna je starostna struktura umrlih in koliko so imeli pridruženih bolezenskih stanj. Ne zato, da bi zanikali nujnost ukrepov, temu nihče ne oporeka, temveč, da bi imeli realno sliko.

Namreč, gospodarstvo že čuti ogromne posledice in tudi dvomi v učinkovitost t.i. »mega« zakona, ki je v praksi težko izvedljiv, oziroma prinaša številne težave. Posledice epidemije bodo v največji meri gospodarske in družbene narave. Ves denar, ki bo namenjen odpravi posledic, se bo štel v dolg države in po koncu krize bo država zadolžena za dodatne milijarde. Zato je odveč misliti, da nam bo kdo kaj dal, temveč bomo morali vse odplačati na tak ali drugačen način. Zato je pomembno, kot je povedala v svoji izjavi tudi danska predsednica vlade, da ukrepi ne trajajo niti en dan predolgo. Danska namreč postopoma odpravlja ukrepe, tako tudi druge države.

Mnogi so že pozabili, kako SDS ravna, kadar je na oblasti. Tudi za partnerje bo zdravilno. Mogoče bo pa na naslednjih volitvah (nekaterim) bolj jasno, zakaj v tako koalicijo nima smisla vstopati.

Zaradi vsega bo LMŠ postala zahtevna opozicija in bo nastavljala ogledalo oblasti. Tudi v vladi smo pokazali, da želimo delati za ljudi, da nas zanima prihodnost in tako bo tudi v bodoče. Smo edina prava sredinska opcija, ki se izogiba ekstremizmu in ne oklepa oblasti za vsako ceno.

Pa naj sklenem s sporočilom vladi, citiral bom pa Jelka Kacina: Uživajte, dokler še lahko!«