»Zaupam slovenski vojski in policiji, ne zaupam pa trenutni vladi«

Odziv predsednika Socialnih demokratov Dejana Židana glede varovanja državne meje

Dejan Židan, SD

© Uroš Abram

Ko smo konec marca preverili razmere na jugovzhodni meji, ki se kažejo skozi število »ilegalnih« prehodov meje, je bilo jasno, da se navkljub vedno bolj ugodnemu vremenu za migracije kaže vedno manjši migracijski pritisk na slovenske meje. Tako januarja, kot tudi februarja je mejo, glede na donedavni trend, doseglo manj ljudi od pričakovanega, četudi nekoliko več od primerljivega obdobja lani. Marca pa je bilo nezakonitih prehodov meje že skoraj pol manj kot v istem obdobju lani.

Vse to, seveda, ne ustreza trenutni Janševi vladi, ki na vse možne načine svari pred begunsko nevarnostjo in to zlorablja za potrebe podelitve policijskih pooblastil vojski, ki naj bi tako lahko bolje ščitila mejo, kot jo (skupaj s policijo) že sedaj. Ob tem pa ne povedo, da ima vojska že sedaj dovolj pooblastil za posredovanje na meji in da bi lahko, če bi želeli, enostavno povečali število vojakov, ki patruljirajo na meji. In za to vojska ne potrebuje pooblastil, predvidenih za izredne razmere.

Dejan Židan

Na vse to se je zdaj odzval tudi Dejan Židan, predsednik Socialnih demokratov (SD) in predsednik državnega zbora v času prejšnje vlade. Svoj komentar je naslovil z »Zaupam slovenski vojski in policiji, ne zaupam pa trenutni vladi«. V javnem pismu je vladi predlagal nekaj ukrepov glede varovanja meje, ki bi bili po njegovem smiselni, vsekakor pa boljši od ukrepov, ki jih zdaj izvaja vlada. Svoj komentar je Židan zaključil z besedami: »Torej, pot je znana in enostavna. Če bo trenutna vlada sledila tej smeri, bodo interesi ljudi in občin ob južni meji zaščiteni. Če pa bo nadaljevala z nesmiselnimi ukrepi, se bo nezaupanje samo še poglobilo.«

ZAUPAM SLOVENSKI VOJSKI IN POLICIJI, NE ZAUPAM PA TRENUTNI VLADI

Ljudje, ki živijo ob naši južni meji in občine ob meji imajo vso mojo podporo, ko zahtevajo varno življenje in boljše pogoje v lokalni skupnosti za bivanje, šolanje in delo. Obsojam pa vse poskuse manipulacij, ki so jih deležni. Namen teh manipulacij ni izboljšanje življenja ljudi, temveč želja po utrjevanju skrajno desne politične opcije.

Število ilegalnih prehodov meje se je v marcu močno zmanjšalo. Januarja (+ 292) in februarja (+ 238) je bilo sicer večje kot lani; vendar je treba upoštevati, da so absolutne številke še vedno nizke. V marcu pa je bilo ilegalnih prehodov meje 657, kar je v primerjavi z lanskim marcem (1.075) bistveno manj. O tem podatku pristojni sicer ne govorijo, saj ni primeren za njihove načrte. Raje umikajo policijo z meje zaradi kontrole, to že lahko zapišem, nerazumnega ukrepa zapiranja ljudi v lastne občine. Če so bili prvi argumenti, da ljudje v prevelikem številu odhajajo na turistične lokacije, še razumljivi, pa je bil ukrep zapiranja meja vseh občin bistveno pretiran. Uvedli bi lahko omejitve za področja, kjer je bilo preveč obiska. Prav tako ni nobenega pametnega razloga, da je, tako vsaj občasno povedo, na meji samo okrog 150 vojakov, ki pomagajo slovenski policiji. Pa še bi lahko našteval. Res je vedno bolj prisoten občutek, da se policijo umika z meje, da bi se ustvarile krizne razmere.

Zato bi resna in dobronamerna vladajoča politika morala takoj narediti naslednje:

1. Vrniti na mejo tiste policiste, ki kontrolirajo premikanje med občinami.

2. Bistveno povečati nagrado rezervnim policistom. Sedanja, to je manj kot štiri evre na uro, ne motivira dodatnega dela in je enostavno nedostojna za resno ter odgovorno delo, ki ga opravljajo. Na podlagi tega preprostega ukrepa bi več kot 500 ljudi z veseljem sodelovalo pri varovanju južne meje.

3. Bistveno povečati število vojakov, ki na meji pomagajo policiji. Za to je potrebna le odločitev odgovornih na vladi. Zamislite si dodatnih tisoč vojakov slovenske vojske, ki na meji pomagajo slovenski policiji. Občutek varnosti pri lokalnem prebivalstvu bi se bistveno povečal. Pri tem je pomembno, da pridejo pomagat profesionalci. Ideje, da se na hitro usposobi dodatne ljudi, zelo spominjajo na neposrečeno izjavo takrat še kandidata za obrambnega ministra, da bi na meji uporabil pripadnike vard in podobnih nesprejemljivih druščin.

4. Takoj dvigniti povprečnino slovenskim občinam vsaj na 650 evrov. Trenutna vlada je občinam obljubila 624 evrov; in tudi tega žal še ni uresničila. V sedanjih razmerah imajo občine nove in pomembne naloge, ki jih je treba ustrezno financirati. Ne pozabimo, v parlamentarnem postopku je zakon, ki bi dodatno zmanjšal stroške občin za približno 30 milijonov evrov. Zaradi manevrov vladajočih je obstal v proceduri in še ni sprejet.

5. Nujno potrebujemo projekt strateškega razvoja občin ob južni meji (in seveda tudi na drugih obmejnih področjih). Gre za resnično odgovornost države do celotnega ozemlja Slovenije, kar je povezano tudi z varovanjem državnih strateških interesov.

Torej, pot je znana in enostavna. Če bo trenutna vlada sledila tej smeri, bodo interesi ljudi in občin ob južni meji zaščiteni. Če pa bo nadaljevala z nesmiselnimi ukrepi, se bo nezaupanje samo še poglobilo.

Dejan Židan,

predsednik Socialnih demokratov