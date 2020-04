Katerim institucijam slovenski državljani najbolj zaupamo?

Javnomnenjska raziskava Valicona je pokazala, da se je v času epidemije koronavirusa povečalo zaupanje v ključne institucije

Zdravniška stroka in zdravstveni sistem v Sloveniji med državljankami in državljani uživata visoko stopnjo zaupanja

© piqsels.com / CC licenca

Zaupanje v institucije, ki so ključnega pomena v času epidemije, ter v nekatere predstavnike teh institucij se je sodeč po rezultatih meritve Valicona v času epidemije povečalo. Najbolj občutno to velja za zdravstveni sistem in Radiotelevizijo Slovenija, sledijo banke, trgovine in policija. Na vrhu lestvice po stopnji zaupanja je civilna zaščita.

Po oceni anketirancev so se v zadnjem mesecu izkazale bolj ali manj vse institucije, ki so v teh razmerah ključne, ugotavljajo pri Valiconu, kjer so zaupanje merili po štiristopenjski lestvici, od "sploh ne zaupam" do "zelo zaupam". Pozitivna stopnja zaupanja tako pomeni, da je bil delež pozitivnih odgovorov (bolj zaupam in zelo zaupam) višji, in obratno.

Na vrhu lestvice 20 opazovanih institucij in nekaterih predstavnikov je civilna zaščita (67-odstotna stopnja zaupanja). Sledijo predstavniki zdravniške stroke s 60-odstotnim zaupanjem, na tretjem mestu pa je zdravstveni sistem s 55 odstotki zaupanja. Temu je od zadnje meritve Ogledalo Slovenije novembra 2019 stopnja zaupanja narasla za visokih 51 odstotnih točk.

Sledita policija (46-odstotna stopnja zaupanje) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) (39-odstotna stopnja zaupanja). Policiji je stopnja zaupanja narasla za 20 odstotnih točk v primerjavi z novembrom lani.

STOPNJA ZAUPANJA:



1. Civilna zaščita (67%)

2. Zdravniška stroka (60%)

3. Zdravstveni sistem (55%)

4. Policija (46%)

5. Nacionalni inštitut za javno zdravje (39%)

Prvi peterici sledita vojska z 28-odstotno stopnjo zaupanja in trgovine z 22-odstotno stopnjo zaupanja. Zadnji dve s pozitivno stopnjo zaupanja sta Radiotelevizija Slovenija z 11-odstotno in kar 45 točkami rasti ter spletne trgovine z devetodstotno stopnjo zaupanja.

Ostalih 11 izmerjenih institucij in predstavnikov ima sodeč po Valiconovi raziskavi negativno stopnjo zaupanja. Vlada je na 14. mestu, s stopnjo zaupanja minus 40 odstotkov. Pri Valiconu so poudarili, da je to še vedno za 15 odstotnih točk bolje kot novembra 2019 in za vlado sploh najboljši rezultat, odkar izvajajo raziskavo Ogledalo Slovenije.

Čeprav so institucije političnega podsistema z izjemo vlade na zadnjih petih mestih, z negativno stopnjo zaupanja, pa je njihov rezultat najboljši, odkar izvajajo to raziskavo.

Gre za javnomnenjsko raziskavo Valicona, ki so jo izvedli med 11. in 13. aprilom na vzorcu 561 ljudi v okviru spletnega panela anketirancev Jazvem.si.