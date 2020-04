Ustavno sodišče brani tudi živali

Za nazaj neustaven odstrel medvedov in volkov. A posledično je neustaven tudi bodoči (dodatni) odstrel, ki ga je že odredila vladajoča koalicija.

© Oksana Briere / Pexels.com

Ustavno sodišče, zadnji branik pravic ljudi (in drugih živih bitij) v razmerah nove realnosti, nastale zaradi hkratnosti epidemije in nove vlade, je razveljavilo interventni zakon glede odstrela divjih zveri. Gre za zakon, ki ga je sprejela še prejšnja vlada. Ustavno sodišče je zdaj za nazaj določilo neustavnost »odvzema iz narave« večjega števila medvedov (175) in volkov (11), ki so medtem že bili »odvzeti iz narave«.

Pobudo za oceno ustavnosti interventnega zakona sta vložila Pravno-informacijski center nevladnih organizacij in Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije julija lani. Sodišče se je s pobudniki strinjalo, da odvzem živali zavarovanih vrst iz narave urejata zakon o ohranjanju narave in uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, odvzem pa določi vlada z odlokom.

Zakon so razveljavili, ker krši ustavno načelo delitve oblasti, saj je to vprašanje v pristojnosti izvršilne oblasti (vlada) in ne zakonodajalca (državni zbor). V čem je razlika? Vladni odloki o odstrelu so bili namreč večkrat razveljavljeni na upravnem sodišču, potem pa je (prejšnja) vlada to neprijetnost obšla tako, da je v državni zbor poslala interventni zakon, njena večina pa ga je sprejela. Obšli so veljavna pravila igre. Še dobro, da se je v imenu (brezpravnih) živali kdo pritožil na ustavno sodišče.

A to kaj dosti ne pomaga že pobitim medvedom in volkovom. Je pa res, da bi morda lahko pomagalo še živečim. Nova (Janševa) vlada je namreč takoj po nastopu oblasti navkljub epidemiji pričakovano takoj našla čas, da je sprejela nov interventni zakon, ki predvideva »odvzem iz narave« še večjega števila medvedov in predvsem volkov. Populacijo slednjih naj bi namreč zmanjšali kar za tretjino. Od še živečih nekaj manj kot 90 »slovenskih« volkov, jih je vlada odredila pobiti kar 30.

In smiselno bi odločitev ustavnega sodišča glede prejšnjega zakona morala veljati tudi za naprej. Tudi novi interventni zakon je posledično že zdaj neustaven. A ker morda te smiselnosti tudi nova vlada (oziroma njena koalicija v državnem zboru) ne bo razumela, bi bila ustrezna takojšnja nova zahteva za presojo ustavnosti novega zakona s strani zagovornikov živali. Če morda ta že ni bila vložena.

Ustavno sodišče je odločbo sprejelo z osmimi glasovi priti enemu, v skladu s pogledi vladajoče SDS je proti pričakovano glasoval Klemen Jaklič.

Na tej povezavi si lahko preberete intervju z vrhovnim državnim tožilcem mag. Jožetom Kozino, kjer je v času politične dileme o tem, ali so živali čuteča bitja ali ne, nasploh pojasnil človekov odnos do živali in posledice, ki iz tega izhajajo – za živali in za človeka.