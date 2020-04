Cena za sod zahodnoteksaške lahke nafte prvič v zgodovini pod ničlo

Zaloge nafte v ZDA so se povečale in skladišča so polna, povpraševanje pa je tako majhno, da kupcev za nafto praktično ni

© Pixabay

Terminske pogodbe za zahodnoteksaško lahko nafto z dobavo v maju so na borzi v New Yorku danes strmoglavile in prvič v zgodovini upadle pod ničlo. Zaloge nafte v ZDA so se povečale in skladišča so polna, povpraševanje pa je tako majhno, da kupcev za nafto praktično ni. Prodajalci imajo ob tem za prodajo majskih terminskih pogodb le še en dan časa.

Cena za 159-litrski sod se je ob koncu trgovanja oblikovala pri -37,63 dolarja za 159-litrski sod, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To pomeni, da so bili prodajalci pripravljeni plačati morebitnim kupcem nafte, da bi lahko izpraznili svoja skladišča.

Ameriški trg je nasičen z zalogami nafte, povpraševanje pa upada zaradi ukrepov za zajezitev širjenja pandemije novega koronavirusa. Poleg tega so dan pred iztekom majskih terminskih pogodb skladišča nafte polna, do težav prihaja tudi v dobavi nafte.

Ameriške vlagatelje je sprva pretreslo, ko so majske terminske pogodbe za zahodnoteksaško lahko nafto danes pristale pri 10,01 dolarja, kar je predstavljajo najnižjo vrednost po letu 1986, vendar pa se padec tam še ni ustavil.

Pozneje je cena prvič v zgodovini, odkar se z zahodnoteksaško lahko nafto trguje v New Yorku, upadla pod pet dolarjev, nato pa je še dalje padala in prvič dosegla negativno raven.

Dolgoročnejše terminske pogodbe za zahodnoteksaško lahko nafto so danes beležile nekaj manjše padce. Terminske pogodbe za junij so bile ob koncu trgovanja pri 22 dolarjih za sod.

To po mnenju analitikov kaže na optimizem, da se bodo razmere na naftnem trgu do konca leta 2020 vendarle nekoliko umirile in izboljšale. Pojasnili so še, da to tudi kaže, da težave z zalogami v premajhnih skladiščih najbolj negativno vplivajo prav na kratkoročnejše pogodbe.

Danes so sicer izgubile tudi junijske terminske pogodbe za sod severnomorske nafte brent. Na borzi v Londonu so nazadovale za 8,5 odstotka na 25,70 dolarja.

Poleg ukrepov za zajezitev pandemije novega koronavirusa je k zniževanju cen nafte doprinesla tudi cenovna vojna med Rusijo in Savdsko Arabijo, ki se je začela približno takrat kot širjenje koronavirusa.

Vzniknila je, potem ko skupina proizvajalk v okviru Opec+ v začetku marca ni dosegla dogovora o nadaljevanju omejitve proizvodnje, ki se je iztekel z začetkom aprila. Savdska Arabija je nafto ponudila po nižjih cenah in napovedala povečanje proizvodnje, medtem ko Rusija zvišanju proizvodnje ni bila naklonjena.

Spor je pred tednom dni sicer pomiril dogovor skupine Opec+, saj se je kartel sporazumel o zmanjšanju proizvodnje črnega zlata. A dogovor velja le za meseca maj in junij, zato tudi ni imel dolgoročnejših vplivov na cene nafte.

