Pitje alkohola povzroča zaplete pri koronavirusu

Znano je, da ima pitje alkohola škodljive učinke na imunski sistem. Manj pa je znano dejstvo, da na imunski odziv posameznika vplivajo že manjše količine alkohola.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ljudi poziva naj v času pandemije spijejo čim manj alkoholnih pijač, še bolje pa je, če se jim odrečejo.

© Pixels

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v času pandemije spodbuja ozaveščenost o škodljivih navadah, kot je pitje alkoholih pijač, saj to poveča tveganje za nastanek sindroma akutne dihalne stiske, ki je eden najtežjih zapletov pri covidu-19. Zato ljudi pozivajo naj v času pandemije spijejo čim manj alkoholnih pijač, še bolje pa je, če se jim odrečejo.

Pandemija novega koronavirusa je izredna situacija, ki mnogim povzroča negotovost, strah in skrbi, kar še poveča željo, da bi težave omilili s pitjem alkoholnih pijač. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) absolutno zavračajo mite, kot je, da pitje alkohola posameznika lahko zaščiti pred boleznijo covid-19.

Alkohol namreč škodljivo vpliva na skoraj vsak organ, znano pa je tudi, da ima pitje alkohola škodljive učinke na imunski sistem. Manj pa je znano dejstvo, da na imunski odziv posameznika vplivajo že manjše količine alkohola.

Na ameriškem inštituta National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism so leta 2015 izvedli raziskavo in ugotovili, da alkohol vpliva na vse vidike imunskega odziva organizma, kar zmanjša odpornost posameznika tudi na viruse in bakterije. Pri virusnih okužbah pa lahko alkohol poveča dovzetnost za okužbo ali prispeva k težjemu poteku bolezni.

V času epidemije na NIJZ priporočajo, da bi odrasli pili alkohol v čim manjših količinah ali pa se mu v celoti odrekli. Strinjajo se tudi s pobudo slovenskih nevladnih organizacij s področja javnega zdravja glede prepovedi spletne prodaje in dostave alkoholnih pijač na dom. Zmanjševanje dostopnosti do alkoholnih pijač namreč dokazano zmanjšuje škodo, ki jo alkohol povzroča. Dodajajo, da bi v prihodnje veljalo razmisliti tudi o omejitvah prodaje alkoholnih pijač na bencinskih črpalkah.

Na ameriškem inštitutu National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism so leta 2015 izvedli raziskavo in ugotovili, da alkohol vpliva na vse vidike imunskega odziva organizma, kar zmanjša odpornost posameznika tudi na viruse in bakterije.

Poleg ukrepov omejevanja dostopnosti alkohola pa je po zapisu NIJZ zelo pomembno krepiti preventivne dejavnosti, zgodaj prepoznavati tiste, ki pijejo na način, s katerim tvegajo škodo, ali pa na način, da je škoda zaradi alkohola že prisotna.

V času epidemije pa je veliko omenjenih aktivnosti okrnjenih, zato bi veljalo pozornosti nameniti boljšemu dostopu do teh virov in njihovi krepitvi.

bIVnbC_QdbU