Končno: V ptujsko bolnišnico 40 oskrbovancev ljutomerskega doma

Ministrstvo za zdravje je na ponedeljkovem sestanku vodstvi ptujske in brežiške bolnišnice seznanilo, da ju je izbralo za bolnišnici za covid-19. Kot je danes povedala direktorica ptujske bolnišnice Anica Užmah, pa so se po skupnem pogovoru dogovorili, da njihov zavod za zdaj prevzame 40 okuženih oskrbovancev ljutomerskega doma starejših.

Zaposleni v Splošni bolnišnici Ptuj so na današnjem jutranjem zboru delavcev izrazili nestrinjanje tudi nad takšno odločitvijo, podobnega mnenja je po zagotovilih direktorice Užmahove in strokovnega vodje Teodorja Pevca tudi vodstvo zavoda. "A ko smo bili postavljeni pred možnostjo popolne ukinitve vseh ostalih dejavnosti in preoblikovanja v covid-19 bolnišnico, smo pristali na to odločitev," je danes povedala Užmahova in zagotovila, da bodo kljub velikim tveganjem naredili vse, da bolnišnica ohranila vse dosedanje dejavnosti ter se še naprej strokovno razvijala.

V bolnišnici jih najbolj skrbi, ker bodo v primeru uresničitve napovedi ministrstva okuženi bolniki prihajali v okolje, ki je trenutno brez okužb. Odgovorni na državni ravni niso sprejeli njihovega predloga, da bi zagotovili osebje za oskrbo obolelih v ljutomerskem domu. Kot je pojasnila direktorica, je pri njih predvidena zgolj oskrba pacientov, ki so okuženi, a imajo lažji potek bolezni, medtem ko bodo vse s težjo obliko covida-19 v njihovi regiji še naprej zdravili v UKC Maribor.

"K nam bi tako prišli sicer zdravi varovanci doma, ki pa so okuženi z novim koronavirusom. Mi jih ne bomo zdravili, saj nismo infekcijski oddelek, zato bi takšne poslali v Maribor."



Teodor Pevec, strokovni vodja Splošne bolnišnice Ptuj

Po informacijah Užmahove so se s predlogom strinjali tudi v Brežicah, kjer so ponudili celo 70 postelj, a naj za zdaj selitve pacientov po zadnjih podatkih še ne bi bilo, ker je stanje v domu starejših v Šmarju pri Jelšah pod nadzorom, medtem ko v Ljutomeru trenutno stanja ne obvladujejo. Strokovni vodja ptujske bolnišnice Pevec je dodal, da bi na njihovem oddelku, kamor bi selili okužene z lažjo obliko, opravljali zgolj nego, kar je povsem nova oblika in za vse še neznanka. "K nam bi tako prišli sicer zdravi varovanci doma, ki pa so okuženi z novim koronavirusom. Mi jih ne bomo zdravili, saj nismo infekcijski oddelek, zato bi takšne poslali v Maribor," je pojasnil Pevec.

Ob tem je opozoril, da gre pri sprejemu 40 bolnikov za zgornjo številko, ki bi še ohranila vsaj povprečno realizacijo ostalih programov njihove bolnišnice. Kot je dodal, epidemiologa nimajo, zaščitne opreme pa imajo za zdaj dovolj, hkrati so jim zagotovili, da jo bodo prejeli v zadostnih količinah tudi za naprej. V nasprotnem primeru zaposlenih ne bodo izpostavljali tveganjem. Je pa Pevec še potrdil, da je slovenska infektološka stroka načeloma proti premikanju okuženih v sicer zdravo okolje, in dodal, da morda drugače menijo redki strokovnjaki, ki sedijo v kriznem štabu. "Očitno so stvari v Ljutomeru šle tako daleč, da so ministrstvo pritisnile ob zid in se je zato odločilo za takšen korak," je še dodal strokovni vodja.

Užmahova je povedala, da ministrstvo po zadnjih informacijah še vedno vztraja pri svojem sklepu, a bolnikov danes še ne pričakujejo. Morda bodo prišli v sredo ali četrtek, medtem pa iščejo morebitne drugačne rešitve. Ministra Tomaža Gantarja so med drugim obvestili tudi o tem, da naj bi prostore ponudila ormoška psihiatrična bolnišnica, ta naj bi te navedbe tudi preverjal.

"Na Ptuju smo naredili vse in še več, kar je v naši moči, da smo se obvarovali pred virusom. Zadnja primera okužbe sta bila potrjena že konec marca, odtlej pa nimamo obolelih. Tudi dom upokojencev se zelo bori za zaščito svojih stanovalcev. Ministra zato sprašujem, kdo bo prevzel odgovornost, če se zgodi kaj takšnega, na kar zdaj nismo pripravljeni."



Nuša Gajšek, ptujska županja

Na odločitev ministrstva se je danes odzvala tudi ptujska županja Nuška Gajšek. Kot je dejala, se zaveda, da je za vse bolnike potrebno poskrbeti, ni pa zadovoljna s sprejemanjem odločitev preko noči in ne da bi o tem obvestili lokalno skupnost.

"Na Ptuju smo naredili vse in še več, kar je v naši moči, da smo se obvarovali pred virusom. Zadnja primera okužbe sta bila potrjena že konec marca, odtlej pa nimamo obolelih. Tudi dom upokojencev se zelo bori za zaščito svojih stanovalcev. Ministra zato sprašujem, kdo bo prevzel odgovornost, če se zgodi kaj takšnega, na kar zdaj nismo pripravljeni," je dejala Gajškova.

Kljub izrednim razmeram se ji zdi nesprejemljivo postavljanje ultimatov, sicer pa je prav, da se da na razpolago vsa razpoložljiva sredstva in kadre. Vendar epidemija se po njenem umirja, na Ptuju je celo ni, zato ji ni jasno, zakaj v takšna okolja premeščati obolele.