Kdo je kriv za kalvarijo v ljutomerskem domu upokojencev?

Ministru Gantarju direktor ljutomerskega doma Nemec očita skrajno nekorektnost

Zdravstveni minister Tomaž Gantar (levo)

© Borut Krajnc

Minister za zdravje Tomaž Gantar je na seji odbora državnega zbora za zdravstvo direktorju doma starejših občanov Ljutomer Tomislavu Nemcu očital, da z njim ni mogoče delati in da ljudje tam nočejo sodelovati. Zato bodo po Gantarjevih besedah na ministrstvu naredili, kar bo treba, s silo ali brez nje. Nemec ob tem Gantarju očita skrajno nekorektnost.

Gantar je na seji med drugim dejal, da so že ob izbruhu težav dobili informacije, da v Ljutomeru ne upoštevajo navodil, da so do izbruha epidemije imeli obiske, ponujali malice v domu tudi občanom in da je bilo samo vprašanje časa, kdaj bo izbruhnilo večje število okuženih.

Gantar je navajal tudi pisna pričanja zdravstvenih delavcev, da se z načinom dela in direktorjem, ki vodi zadevo, ne da delati, da ljudje nočejo sodelovati, kar je, tako Gantar, problem ustanove in ne problem zdravstva, lahko pa je tudi krasen primer, kako država nič ne naredi.

Zagotovil je, da ima vso dokumentacijo o dogajanju v domu, da je v Ljutomeru prišlo do napak na začetku in v nadaljevanju, ko so zavračali pomoč in predstavljali rešitve, ki nimajo s stroko ničesar skupnega. Zato je minister napovedal, da bodo tam "uspeli narediti red, kar ga bo treba, s silo ali brez nje", ker se ne da razumno pogovarjati. "Če meni govorijo zdravniki, sestre in vse osebje, da nočejo delati zaradi nagajanja, potem je tam nekaj hudo narobe," je še povedal Gantar.

Nemec mu je javno odgovoril, da dom ocenjuje na osnovi anonimk, ne da bi preveril dejstva, in da navedbe niso resnične. "Vse predpise smo ves čas spoštovali in ukrepe najdosledneje izvajali, prav tako v našem domu ves čas korektno sodelujemo s številnimi deležniki," pravi Nemec in dodaja, da so resnično potrebovali pomoč, a so bili namesto te s strani županje in podžupana deležni nenehnih kritik in širjenja neresnic.

Po Nemčevih besedah stroki ni nasprotoval, čeprav se je odločila, da okuženi stanovalci ostanejo v domu, sam pa sem bil za njihovo izselitev. Koncept ministrstva, da kljub nenadnemu izbruhu bolnišnica le svetuje, pa po njegovem prepričanju ni bil primeren, ker je njihovo osebje že obolelo.

Zdaj ga veseli, da je ministrstvo spremenilo strategijo in za njihove varovance odprlo vrata bolnišnice Ptuj. Ministrove izjave o zavračanju pomoči in očitku, da zaradi napak niso uspeli zajeziti okužbe, ocenjuje kot skrajno nekorektne in upa, da bo preveril dejstva.

S pismom so se oglasili tudi zaposleni v ljutomerskem domu, pridružuje pa se jim tudi sindikat. Gantarju pišejo: "Zelo smo razočarani nad vašim nastopom, ko ste s populističnim nastopom sebe prikazali kot rešitelja, nas, ki pa smo delali v domu v nemogočih razmerah in nas vi takrat niste slišali, pa predstavljate kot tiste, ki ne vemo, kaj je naše delo."

Tudi oni menijo, da gre za očitke na podlagi anonimk in brez preverjanja strokovnosti, ter mu zamerijo, da zaposlenih ni ne obiskal ne vprašal, kako se počutijo. Po njihovem želi minister tako politično zdraharsko zanetiti spore med zaposlenimi in zdravstvenim kadrom, ki jim je priskočil na pomoč.

Po današnjih podatkih iz ljutomerskega doma je na novi koronavirus pozitivnih še 48 stanovalcev. Všteti so tudi tisti, ki so imeli pri kontrolnem brisu nejasen izvid, v prihodnjih dneh pa pričakujejo, da bodo negativni. Dokler nimajo dveh zaporednih brisov negativnih, vse stanovalce obravnavajo kot pozitivne, še dodajajo.

*Opomba uredništva: Minister Gantar sicer pripada stranki DeSUS, Tomislav Nemec pa je dolgoletni član SLS