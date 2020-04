Minister Gantar izgubil živce: »Selitev iz doma starejših v bolnišnico odpade«

Oskrbovancev ljutomerskega doma starejših, ki so okuženi z novim koronavirusom, ne bodo selili v ptujsko bolnišnico

Tomaž Gantar, minister za zdravje

© arhiv Mladine

Oskrbovancev ljutomerskega doma starejših, ki so okuženi z novim koronavirusom, ne bodo selili v ptujsko bolnišnico, je po seji vlade na Brdu pri Kranju povedal minister za zdravje Tomaž Gantar. Kot je dejal, se s pristojnimi v bolnišnici nima več kaj pogovarjati, če ne želijo razumeti, zakaj bi bila selitev potrebna. Zato bo poiskal novo rešitev.

Gantar je v izjavi novinarjem po seji pojasnil, da je imel v ponedeljek sestanek z vodstvi ptujske in brežiške bolnišnice.

Vodstvo brežiške bolnišnice je prosil za pomoč pri reševanju problema izčrpanosti osebja v domu starejših v Šmarju pri Jelšah. A je pozneje prišlo do drugačne strokovne odločitve - pomoč bodo zagotovili v mariborski in celjski bolnišnici in zdravstvenih domovih.

Povsem druge težave pa je treba reševati v domu starejših v Ljutomeru. Od tam so želeli del okuženih, ki sicer ne potrebujejo hospitalizacije, preseliti v ptujsko bolnišnico, "da bi lahko v domu vzpostavili normalne razmere, možnost delitve oskrbovancev na okužene in neokužene, razkuževanje prostorov in kar je še treba". A glede na upor bolnišnice, ki ga je Gantar označil kot nepotreben, bodo našli drugo rešitev.

Zaposleni v Splošni bolnišnici Ptuj so na današnjem jutranjem zboru delavcev namreč izrazili nestrinjanje s selitvijo okuženih starostnikov.

"Na nek način me je sram za kolege, ki ne želijo pomagati ljudem v domu starejših," je rekel Gantar: "Ali bomo poskusili zadeve reševati kadrovsko, omenili so mi možnost rešitev v Ormožu ... Najbolje, da grem sam tja, da na samem kraju vidim, katere rešitve bi bile mogoče."

Med razlogi za zaplet je omenil, da se manjše bolnišnice vedno bojijo, da bi jih na nek način spreminjali ali ukinjali. Zato je, kot je zatrdil, vodstvu pojasnil, da ne bi šli v spremembo odlokov in da gre za začasno rešitev, za mesec ali dva. "A očitno je bilo vseeno razumljeno narobe. Če ne želijo razumeti, zakaj je to smiselno in da bi na ta način pomagali, se z njimi nimam več kaj pogovarjati," je dodal.