UKC Ljubljana: Policija preiskuje primer ukradenih zaščitnih mask

Vodstvo UKC Ljubljana obžaluje, da je bila epidemija izkoriščena za okoriščanje posameznikov

Zaradi kraje zaščitnih mask naj bi pridržali dve osebi.

© Pikist.com

Ljubljana, 22. aprila - Ljubljanski kriminalisti so v sodelovanju s službo za korporativno varnost Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana preverjali izginotje zaščitne opreme, izhaja iz sporočila, ki ga je objavil UKC. Spletni portal 24ur.com poroča, da naj bi zaradi kraje zaščitnih mask pridržali dve osebi. Zoper storilce bodo izpeljali tudi postopke v UKC.

Kot so v UKC navedli na spletni strani, so zaznali "odklone pri varovalni opremi" in se nemudoma povezali s Policijsko upravo Ljubljana in usklajeno spremljali dogajanje. Odrejena je bila izredna inventura zaščitne opreme.

"Kriminalisti so v zadnjih dneh v sodelovanju s službo za korporativno varnost UKC Ljubljana del aktivnosti že opravili v UKC Ljubljana. V UKC Ljubljana se zahvaljujemo policiji za odlično sodelovanje," so ob tem dodali v UKC.

Portal 24ur.com sicer poroča, da je vodstvo UKC že dlje časa opažalo, da se zaloga zaščitnih mask manjša hitreje kot bi bila normalna raba v pandemiji. Policija je bila osumljencem, ki naj bi kradli zaloge iz UKC in jih na različnih spletnih straneh prodajali naprej kupcem, na sledi že vse od marca, danes zjutraj pa so na širšem območju Policijske uprave Ljubljana stekle hišne preiskave. Neuradno so za zdaj pridržali dve osebi, navaja portal.

"Vodstvo UKC Ljubljana od prvega dne odločno podpira vse preiskovalne aktivnosti in ob obžalovanju, da je bila epidemija izkoriščena za okoriščanje posameznikov, verjame, da tovrstne aktivnosti ne bodo bistveno zaznamovale požrtvovalnega dela kolektiva UKC Ljubljana v času epidemije covida-19," so ob tem še zapisali na spletni strani UKC, v kateri je trenutno hospitaliziranih 34 bolnikov s covidom-19.