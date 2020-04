Celo v BiH ustavno sodišče ni dopustilo omejitve gibanja

Ustavni sodniki v Bosni in Hercegovini so opozorili, da pristojne oblasti niso pojasnile, zakaj niso sprejele morebitnih milejših ukrepov, že sprejetih ukrepov pa niso časovno omejile

Ustavno sodišče Bosne in Hercegovine (BiH) je danes razsodilo, da prepoved gibanja za osebe mlajše od 18 let in starejše od 65 let, ki so jo v BiH uvedli v okviru ukrepov za zajezitev okužb z novim koronavirusom, pomeni kršitev ustave in ogroža temeljne pravice državljanov.

Ustavno sodišče BiH je razsojalo na podlagi več tožb, ki jih je prejelo od uvedbe prepovedi kakršnegakoli izhoda od doma za najmlajšo in najstarejšo skupino prebivalcev v državi, za nespoštovanje prepovedi pa so v BiH tudi zagrožene kazni. Podobne ukrepe so uvedli tudi v Srbiji.

V BiH so sicer edino izjemo dovolili pred desetimi dnevi, ko so upokojencem dovolili kratek odhod do banke za dvig pokojnin, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

V razsodbi na podlagi tožbe skupine državljanov iz Federacije BiH je ustavno sodišče BiH ugotovilo kršitev pravice do svobode gibanja, kar zagotavljata tako ustava kot tudi evropska konvencija o človekovih pravicah, ter tudi, da ne "obstaja sorazmerno oziroma pravično ravnovesje med ukrepi, ki jih je sprejel krizni štab Federacije BiH, in javnim interesom zaščite javnega zdravja".

Ustavni sodniki so tudi opozorili, da pristojne oblasti niso pojasnile, zakaj niso sprejele morebitnih milejših ukrepov, že sprejete ukrepe tudi niso časovno omejile, sprejeta pa tudi ni bila obveza kriznega štaba, da redno preverja sprejete ukrepe in jih podaljšuje samo, če je to nujno potrebno.

Ustavno sodišče s svojo razsodbo ukrepov, za katere je razsodilo, da pomenijo kršitev ustave, ni razveljavilo, je pa pristojnim organom določilo petdnevni rok, da jih uskladijo z razsodbo. Ob tem so ustavni sodniki ocenili, da bi ukinitev sprejetih ukrepov lahko imela negativne posledice za javno zdravje.