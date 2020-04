»Vrnite nam knjižnice«

Odprte so vulkanizerske delavnice, odprtja knjižnic pa še ne moremo pričakovati

Slovenija se lahko pohvali s posebej razvejeno in široko dostopno mrežo splošnih knjižnic.

© Borut Krajnc

Italijani so med prvimi odprli knjigarne, pri nas so se odprle na primer trgovine z gradbenim materialom in vulkanizerske delavnice, nič pa se še ne govori, kdaj bodo ponovno začele delovati knjigarne in knjižnice.

Na družabnih omrežjih se je že pojavilo nekaj pozivov vladi za odprtje knjižnic, branje e-knjig številnim ne more v popolnosti nadomestiti fizičnih izvodov. »Ker zaradi narave dela in šole na daljavo večino dneva preživim za računalnikom, me branje e-knjig sploh ne mika,« je zapisala uporabnica Twitterja. »Če lahko ljudje vstopajo v trgovine, lahko v omejenem številu tudi v knjižnice.«

Kot pojasni predsednica Združenja splošnih knjižnic (ZSK) Vesna Horžen, so za zaprtje knjižnic 13. marca dobili priporočilo ministrstva za kulturo. »Pričakujemo, da bo tudi za odprtje postopek enak. Vsa tako imenovana priporočila pa moramo knjižnice seveda uskladiti z občinami, ki so naše ustanoviteljice. One imajo zadnjo besedo. Navodil, kako to storiti, nam ne bo pripravil nihče, zato v okviru ZSK že pripravljamo osnovne smernice za postopke odpiranja knjižnic oziroma za začetek delovanja.«

»Knjižnice sprejemajo naročila za knjige po telefonu ali e-pošti in potem pripravljeno gradivo postavijo na mesto, kjer ni možnosti okužbe.«

A to očitno ne bo tako kmalu, kajti na ministrstvu za kulturo pravijo, da zdaj še ne vedo, kdaj bodo lahko priporočili odprtje javnih zavodov (med katere spadajo tudi knjižnice), »bo pa to verjetno eden izmed zadnjih odpravljenih ukrepov«. Zagotavljajo, da bodo takrat v sodelovanju s pristojnimi strokovnimi institucijami pripravili smernice za delovanje javnih zavodov.

Upamo torej, da bomo po knjižnih policah spet lahko brskali poleti. V vmesnem času pa je pozitivno vsaj to, da so nekatere knjižnice, kot sta Knjižnica Koper in Knjižnica Nova Gorica, ki imajo službene avtomobile, organizirale izposojo knjig na dom z lastnim prevozom, večina knjižnic pa je poskrbela za izposojo na dom prek pošte. Od tega tedna knjižnice izvajajo tudi izposojo po naročilu v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvi odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji – z osebnim prevzemom blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki. »Knjižnice sprejemajo naročila za knjige po telefonu ali e-pošti in potem pripravljeno gradivo postavijo na mesto, kjer ni možnosti okužbe,« pove Vesna Horžen.