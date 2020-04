Kaj je na Madžarskem ostalo od demokracije?

Prevzem medijev je začel z zamenjavo zaposlenih v javnih medijskih hišah s svojimi privrženci

Krisztian Simon

© Dániel Német

Viktor Orbán je zdaj že desetletje madžarski premier. V tem času mu je uspelo državo iz mlade demokracije spremeniti v tekmovalno avtoritarno ureditev, kot to opisujejo v literaturi. Resda volitve še vedno razpisujejo (čeprav bo vlada v sedanjih izrednih razmerah morda našla možnost, da jih prestavi), a volilni sistem so že večkrat priredili po meri vlade in institucije, ki bi lahko delovale kot varovalka in skrbele za ravnovesje, na primer sodišča in tožilstvo, so prevzeli stranki zvesti kadri. Opozicijske stranke imajo zelo omejen dostop do virov (naj gre za prostor v večjih medijih ali sredstva za predvolilno kampanjo), nujnih za uspešen boj proti ustoličenemu vodstvu. V takšnih okvirih je zelo malo možnosti za zamenjavo vlade, in četudi bi večina volivcev raje izbrala drugo možnost, zaradi pomanjkanja splošno dostopnih informacij o takšnih možnostih v bližnji prihodnosti statusa quo skoraj ne bo mogoče spremeniti.