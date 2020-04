Z balkonov na kolesa

Tradicionalni petkov protest se z balkonov seli na kolesa

Cingljajoči protest bo potekal v petek, 24. aprila, ob 19. uri.

»Zberi ekipo in se podaj na ulice - morda nimamo za golf in tenis, niti svojih vikendov in jadrnic, vendar to še ne pomeni, da bomo sedeli doma! Cinglajmo, izdelajmo ropotala in uporniške zastavice zataknimo za kolo ter naredimo krog ali dva po mestu - in morda se okoli 19h srečamo v centrih mest,« pravijo organizatorji protesta, ki bo potekal v petek, 24. aprila, ob 19. uri.

Po domače povedano, kakršnokoli že je vaše prevozno sredstvo, je verjetno že opremljeno z zvoncem ali drugim opozorilnim sredstvom, ki ga lahko uporabite tudi v znak protesta proti represiji aktualne oblasti. Če pa res ni opremljeno čisto z ničemer, pa še vedno lahko, prav na vsako vozilo, privežete pločevinko ali dve in med vožnjo boste jasno izrazili svoje mnenje.

»Vabljeni vsi, ki prepoznavate ključnost momenta upora ter skušate graditi prostor, ki temelji na direktni demokraciji, samoorganizaciji, ter avtonomiji posameznikov in skupin, obenem pa v njem ni prostora za vsakršne avtoritarne, šovinistične in strankarske vzgibe.«

Podrobnejše informacije pa vsebuje poziv organizatorjev, ki ga v celoti objavljamo spodaj.

Kaj lahko počnemo?

Jasno pokažimo, da zavračamo zaskrbljujoče ukrepe oblasti v času epidemije. Upor je lahko mnogoteren - lonci so seveda še vedno aktualni, na okna lahko obesimo tudi plakate, zavrtimo najljubšo protestno glasbo (in naj bo res glasna), vzklikamo slogane in še kaj.

Tokrat pa razširimo pot po mestu tudi s kolesom (pa tudi s skejti in skiroji) in medtem z zvoncem ali na druge inovativne načine izražajmo svoje nezadovoljstvo!

Ne boste nam vzeli naše svobode!

V tednih, ko se kot družba solidarno odzivamo na izzive epidemije, vlada Janeza Janše pod krinko boja proti virusu uvaja izredne razmere in vsakodnevno krati naše svoboščine. Eden za drugim se vrstijo sporne poteze oblasti, med njimi večanje pooblastil policiji, pošiljanje vojske na mejo, širjenje lažnih novic o domnevno neodgovornem obnašanju prebivalcev, pretirano in neživljenjsko omejevanje gibanja ljudi, netenje sovraštva do migrantov, izločanje najbolj prekarnih iz ukrepov socialnih pomoči, širjenje nestrpnosti ter osebni napadi na novinarje in novinarsko svobodo. Vse to nima veze z bojem proti epidemiji, temveč kaže na željo aktualne oblasti po vpeljavi avtokratske vladavine, militarizaciji družbe in utrjevanju privilegijev peščice, ki imajo v tej družbi v rokah oblast in bogastvo. Vsemu temu kličemo NE!

Povejte prijateljem!

Pokažite, da nas ni strah. Povabite svoje Facebook prijatelje in pokličite svoje sosede. Natisnite plakat in ga obesite po svojem bloku. Posnemite svoj protest in ga objavite na tem dogodku ter svojemu Facebooku, Instagramu, Twitterju. Ni nas strah in ne bodo nas utišali!

Kje se ponovno srečamo?

Po epidemiji se srečamo na ulicah in trgih. Spoznajte svoje sosede. Prihaja čas upora!

