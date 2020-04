Kriminalisti tudi na RTV Slovenija

Oddaja Tarča je sprožila predkazenski postopek. Kriminalisti zbirajo dokaze in danes so se ustavili tudi na RTV Slovenija.

Včerajšnja oddaja Tarča pred stavbo RTV Slovenija, ki je sprožila predkazenski postopek

Danes pozno popoldne so kriminalisti gradivo za predkazenski postopek glede spornih nabav zaščitne opreme iskali tudi v prostorih RTV Slovenija. Najprej so se pogovorili z vodstvom, nato pa odnesli tudi nekaj gradiva. "Oddaja Tarča je torej sprožila predkazenski postopek. Kriminalisti zbirajo dokaze in danes so se ustavili tudi na Radioteleviziji Slovenija. Pogovor je bil korekten, zanimal pa jih je posnetek pogovora med Antonom Zakrajškom in ministrom Počivalškom," je za TV Slovenija povedala odgovorna urednica informativnega programa Manica Janežič Ambrožič.

V oddaji Tarča so včeraj namreč razkrili tudi nekatere dokumente o domnevnem vmešavanju predstavnikov ministrstva za gospodarstvo in drugih v posle za dobavo mask in ventilatorjev.

Preiskavo sumov nepravilnosti pri nabavah zaščitne opreme, ki je od začetka meseca intenzivno potekala na policiji, je danes prevzel Nacionalni preiskovalni urad (NPU), ki je uvedel predkazenski postopek. Preiskavo vodijo prednostno, že danes so opravili več razgovorov in zasegli poslovno dokumentacijo, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

NPU je zadevo prevzel na podlagi preteklega aktivnega zbiranja informacij glede posamičnih primerov nabave zaščitnih sredstev in "v četrtek razkritih novih dejstev", pri tem pa obravnava tako primere, ki jih je zaznal sam, pa tudi tiste, ki so bili izpostavljeni v medijih.

V predkazenskem postopku preiskujejo razloge za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva. Pri tem zbirajo obvestila in poslovno dokumentacijo ter izvaja ostale aktivnosti z namenom dokazovanja kaznivega dejanja.

"Policija bo tudi v prihodnje prednostno obravnavala vse primere sumov kaznivih dejanj, pri katerih bi storilci z izkoriščanjem aktualnih razmer želeli pridobiti protipravno premoženjsko korist in s tem škoditi družbi kot celoti."

Preiskavo vodijo prednostno, tako kot tudi ostale primere, pri katerih obstaja sum, da si želijo storilci pridobiti protipravno premoženjsko korist z izkoriščanjem aktualnih razmer. V okviru preiskave se je NPU že povezal z nekaterimi drugimi državnimi organi z namenom izmenjave podatkov in nadaljnjega dela, med drugim tudi z državnim tožilstvom. Policija pa poleg tega preverja in spremlja tudi druge posle glede dobave zaščitne opreme.

Sporočilo, ki so ga objavili v oddaji Tarča

Slovenska policija je vključena tudi v sistem mednarodnega policijskega sodelovanja in sodeluje tudi s tujimi varnostnimi organi, saj je morebitne zlorabe razmer na trgu in goljufije pri nakupu in prodaji zaščitne opreme kot prednostno nalogo opredelil tudi Europol.

"Policija bo tudi v prihodnje prednostno obravnavala vse primere sumov kaznivih dejanj, pri katerih bi storilci z izkoriščanjem aktualnih razmer želeli pridobiti protipravno premoženjsko korist in s tem škoditi družbi kot celoti," so še dodali.

Kriminalisti NPU so po poročanju Televizije Slovenija (TVS) popoldne že zaslišali uslužbenca blagovnih rezerv Ivana Galeta, ki je v četrtek za oddajo Tarčo med drugim opisal pritiske, ki so jih na uslužbence zavoda izvajali predvsem posamezniki iz kroga gospodarskega ministrstva. TVS je sicer poročala, da so Galetu takoj po pogovoru zagotovili policijsko varovanje, vendar so na NPU to za STA zanikali. "Potrdimo vam lahko le, da v predkazenskem postopku NPU, ki preiskuje primere domnevnih nepravilnosti pri nabavah zaščitne opreme, nobena fizična oseba ni varovana," so dodali.