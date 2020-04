V Gorenju bo službo izgubilo tisoč delavcev, njihovi izdelki zdaj po »noro« nizkih cenah

Po tem, ko je kitajskemu lastniku Gorenja kot nalašč prišla epidemija koronavirusa in je (uradno seveda zaradi epidemije) napovedal, da bodo odpustili kar 1000 delavcev, je Gorenje na spletu objavilo akcijo z naslovom »Totalna odprodaja«. Bela tehnika in mali gospodinjski aparati po polovičnih ali še bolj znižanih cenah.

»Čistimo skladišče Studia Gorenje kar na spletu. Ne zamudite priložnosti za najbolj ugoden nakup! V skladišču Studia Gorenje se je nabralo nekaj bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov, ki že nestrpno čakajo na svojega novega lastnika. Pobrskajte po akcijski ponudbi, preverite zalogo in uresničite sanje po novem aparatu z norimi prihranki tudi do 50 %!« piše na njihovi spletni strani.

Kdor si bo to lahko privoščil, bo dobil hladilnik, pečico, kuhinjsko napo, pralni ali sušilni stroj, sesalec, mikrovalovno pečico in še in še, po izjemno ugodni ceni. Verjetno pa se za investicije v tovrstno opremo na bodo odločali (fizični) delavci Gorenja in njihove družine. Varnost njihove zaposlitve trenutno tega ne omogoča.

V celotni skupini naj bi bilo po podatkih sindikatov odpuščenih 2200 ljudi, od tega kar 1000 iz Velenja – 700 v proizvodnji, 300 v Hisense Gorenje Europe s sedežem v Ljubljani.

»Na naši lokaciji jih je 1000, 700 zaposlenih v proizvodnji in 300 iz režije. Razlog je tudi novi koronavirus. To nas je šokiralo. Pripravljeni smo bili na neka odrekanja v tej krizi, dobili smo pomoč države, verjetno zato, da bi se čim manj odpuščalo. Zdaj pa je prišlo, kot strela z jasnega, 2200 zaposlenih manj,« je za RTVSlo povedal Žan Zeba, predsednik sindikata Skei Gorenje.