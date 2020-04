V Sloveniji imamo 295 respiratorjev za obolele s covidom-19

Na Zavodu za blagovne rezerve bodo za eno napravo plačali 33.880 evrov, naročili so jih 323

Respirator

© UKC Ljubljana / Matej Povše

V slovenskih zdravstvenih ustanovah je za zdravljenje bolnikov s covidom-19 na voljo 295 respiratorjev, kažejo podatki ministrstva za zdravje, ki so jih pridobili pri Oštru. Država jih je skupno naročila še 357.

Oboleli za covidom-19 se trenutno zdravijo v ljubljanskem in mariborskem kliničnem centru, splošni bolnišnici Celje in univerzitetni kliniki Golnik, so pojasnili na ministrstvu za zdravje. Če bi se njihove zmogljivosti zaradi vnovičnega povečanja števila obolelih zapolnile, bi bolnike namestili še v splošnima bolnišnicama v Novem mestu in Murski Soboti, ki sta v pripravljenosti.

V obeh univerzitetnih kliničnih centrih, celjski bolnišnici in na golniški kliniki je trenutno prostih 169 respiratorjev za zdravljenje bolnikov s covidom-19, v novomeški in murskosoboški bolnišnici pa 49.

Od razglasitve epidemije 12. marca so tri slovenske bolnišnice naročile 34 respiratorjev, Zavod za blagovne rezerve pa jih je do 19. aprila naročil 323. Zanje bo plačal nekaj več kot 10,9 milijona evrov.

Koliko respiratorjev imajo trenutno posamezne bolnišnice za zdravljenje obolelih s covidom-19, preverite v zemljevidu, objavljenem na neprofitnem spletnem mediju Oštro.si.