Dobrodelne zaščitne maske

Slovenske modne oblikovalke so v času korone stopile skupaj

© Jelena Proković

Zaščitnih mask trenutno kronično primanjkuje, zato se je s pobudo za šivanje lastnih mask na krizno situacijo že pred časom odzvala tudi slovenska moda. Oblikovalka Jelena Proković je na spletu opazila video, ki so ga posnele medicinske sestre iz UKC Ljubljana. “Video je prikazoval, kako same izdelujejo pralne maske iz bombaža za obiskovalce UKC, podajale pa so tudi navodila za njihovo izdelavo. Pomislila sem, da mask očitno povsod manjka, zato bi jih lahko proizvajali sami.”

Tako je nastala iniciativa šivanja mask na domu. Prokovićeva je k sodelovanju najprej povabila oblikovalko Sanjo Grcić in ji predlagala, da bi začeli šivati bombažne maske ter prosili še preostale kolegice oblikovalke, kostumografinje, stilistke in poklicne ter ljubiteljske šivilje, če jima priskočijo na pomoč. Sprva je nastala ožja skupina prostovoljk, ki je štela sedem članic: Sanja Grcić, Maja Štamol Droljc, Edita Drpić, Slavka Pajk, Nataša Recer, Katarina Šavs in Jelena Proković. Pozneje pa so se pridružile tudi Milena Eber, ki je sicer sama organizirala prostovoljce za šivanje mask v svoji delavnici, in oblikovalke iz ZOOFE (Mojca Celin, Simona Kogovšek, Kaja Hrovat, Tina Pavlin, Renata Bedene in Nina Holc). “Tudi modna oblikovalka Almira Sadar je s svojimi študenti oblikovala ter sešila maske, ki so jih donirali naprej. Seznam prostovoljk je sedaj že zelo dolg, kar govori o tem, da dober namen in dobro delo povezujejo ljudi,” pove Jelena Proković. Oblikovalke so iz UKC dobile tudi priporočilo za šivanje: material mask je tako 100% bombaž poplin 120g-140g, lahko pa se jih pere na 90 stopinj celzija. “To je ena najpomembnejših smernic, ki omogoča večkratno trajnostno uporabo.

Pri tem moram opomniti, da je uporaba zaščitne maske za obraz priporočljiva v situacijah, ko smo v stiku z drugimi ljudmi. Doma narejena maska ne nadomešča profesionalnih kirurških mask, vendar vseeno nudi mehansko zaščito in preprečuje možnost za prenos virusa zaradi dotikanja obraza,” še opozori Prokovićeva. Večino vzorčnih mask so oblikovalke obdržale, kajti ob koncu epidemije nameravajo izvesti razstavo v sodelovanju z enim od ljubljanskih muzejev oziroma galerij.

© Jelena Proković

“Ideja šivanja mask se mi je zdela odlična, saj sem na Facebooku zasledila video, v katerem sem izvedela, da v UKC Ljubljana šivajo maske kar sami, ker jih primanjkuje. Šokirana sem bila, da se morajo ob vsem delu, ki ga imajo, ukvarjati še s tem, zato sem z veseljem priskočila na pomoč. Poleg tega je šivanje zapolnilo moje dneve v karanteni, saj so bili zaradi epidemije odpovedani vsi projekti, pri katerih sem sodelovala,” pravi ena od prostovoljk, kostumografinja Katarina Šavs. “Vsak dan sem si zastavila cilj, koliko mask bom naredila. V enem dnevu mi jih je uspelo narediti največ trideset, vendar je to pomenilo, da sem delala od jutra do večera. Ko sem zašila večje število mask, sem jih pripeljala Jeleni, ki jih je nato razporedila in poslala tistim, ki jih potrebujejo – UKC Ljubljana, Pediatrična klinika Ljubljana, Zdravstveni dom Bežigrad, Anina zvezdica, Društvo Žarek idr. Nekaj mask sem zašila še za sorodnike in prijatelje. Skupno sem izdelala približno tristo mask, z delom pa bom z veseljem nadaljevala tudi v prihodnje.”

V zadnjih treh tednih je bilo sicer sešitih 6838 mask za odrasle in 245 za otroke. Maske so bile podarjene najbolj ranljivim skupinam (starostnikom, kroničnim bolnikom, onkološkim bolnikom in nosečnicam) ter institucijam, ki maske ta hip najbolj potrebujejo: UKC Ljubljana, UKC Maribor, Onkološka klinika Ljubljana, Porodnišnica Ljubljana, Pedijatrična klinika Ljubljana, Porodnišnica Maribor, Pediatrija Brežice, Pediatrična klinika Izola, Pediatrija Brežice, Dom upokojencev Dr. franceta Berglja, Dom dr. janka Bendikta, Radovljica, Občina Postojna, Center za mladino Šmarje, CSD Jesenice, DSO Bokalce, DSO Šmarje pri Jelšah, Klinika Golnik, DSO Metlika, Zavetišče SOS Ljubljana, DSO Horjul, Društvo Projekt Človek, Društvo Altra, Dom starejših Notranje gorice, Društvo Stigma, Mladinsko gledališče, Mini teater, različni samostojni kulturni delavci, Občina Kozje, Agencija Epic, CSD Ilirska Bistrica, Društvo izobražencev Trst, Društvo paraplegikov Ljubljana, ZD Bežigrad, Anina Zvezdica, Društvo paraplegikov Bežigrad in drugi.

Oblikovalke so se zaradi lažje komunikacije z donatorji in naročniki povezale z iniciativo Mask_Sign, ustanovljeno z namenom kolektivne zdužitve znanja, energije in pomoči en drugemu ter celotni družbi. Vodi jo Urška Faller Davidson, ki je pomagala pri logistiki dobave materiala ter dostave narejenih mask tistim, ki so jih nujno potrebovali. Pomagali pa so tudi donatorji: Svet Metraže, Luma, Gramateks, Gloripops, Atom Krško, Eurogarden Brezovica, Lisca Sevnica, Astar Kranj, Zibka, Patrick A. Davidson, Blogerke Slovenije z Niko Veger, igralka in profesorica AGRFT Jožica Avbelj in Aleš Čakš.