Umaknite »depešo«

Državni zbor od ministrstva za zunanje zadeve zahteva umik spornega »vladnega« dokumenta o stanju medijev v Sloveniji

Minister za zunanje zadeve Anže Logar je na parlamentarnem odboru priznal, da je bil z dopisom seznanjen. Sam bi ga morda napisal drugače, a se z vsebino strinja.

© Borut Krajnc

Odbora DZ za zunanjo politiko in za kulturo sta na skupni seji pozvala zunanje ministrstvo, naj umakne sporen vladni odziv Svetu Evrope na prijave o pritiskih na medije v Sloveniji, v katerem piše, da večina medijev v Sloveniji izvira iz komunističnega režima.

Na seji so bili sicer zavrnjeni vsi sklepi, ki so jih predlagale opozicijske SD, LMŠ, Levice in SAB. Opozicijski poslanci so zahtevali, naj vlada enostranski in nesprejemljiv dopis umakne in prekliče ter ga nadomesti z vsebino, ki ne bo škodila ugledu Slovenije. Sta pa odbora izglasovala sklep, ki ga je pripravila koalicijska SMC.

Odbora v sklepu predlagata zunanjemu ministrstvu, naj umakne sporen odziv urada vlade za komuniciranje, naslovljen na spletno platformo Sveta Evrope. Hkrati pozivata vse nosilce javnih funkcij, naj se vzdržijo vsakršnega omejevanja svobode novinarskega dela in uredniške neodvisnosti ter posegov v pravico javnosti do obveščenosti.

Poslanci (opozicijski in nekateri koalicijski) torej od zunanjega ministrstva zahtevajo zgolj umik spornega dokumenta, ki ga je vlada poslala na Svet Evrope, ne pa tudi nadomestitev dokumenta z novim, ki bi odražal dejansko stanje v slovenski medijski krajini.

Sporni dokument je bil sicer vladni ali bolje rečeno SDS-ov odziv z državnim žigom na kritike številnih evropskih novinarskih združenj glede vladnega ravnanja z mediji v času epidemije. Slovenijo je poimensko izpostavila tudi komisarka za človekove pravice Sveta Evrope Dunja Mijatović.

Na portalu Necenzurirano.si, kjer so razkrili dokument, so med drugim zapisali, da imajo avtorji dokumenta s podpisom slovenske vlade veliko težav z dejstvi. V njem tako navajajo, da so prav zaradi vpliva nekdanjih (komunističnih) struktur in blokade pri oglaševanju po oceni vlade v preteklosti propadli vsi poizkusi ustanovitve »novih medijev, ki ne temeljijo na dediščini totalitarne preteklosti«. Kot edini medij vlada omeni le Radio Ognjišče, ne pa recimo številnih medijev, nastalih v času demokratične in samostojne Slovenije, ki imajo danes pomemben tržni delež. Med njimi so tri od štirih najpomembnejših TV postaj (POP TV, Kanal A, Planet TV), tiskani in spletni mediji (Finance, Mag oziroma Reporter, Svet24, Žurnal24), številne radijske postaje ...

V »depeši« tudi ni omembe nastanka prve čisto strankarske televizije Nove24TV in finančnih injekcij za medije SDS iz kroga madžarskega predsednika Viktorja Orbana. Depeša niti ne omenja, da več članov upravnega odbora Nova24TV, ki se financira tudi z oglaševalskim denarjem državnih podjetij, zaseda položaje v vrhu vlade.

Seveda je vlada v depeši mirno prezrla tudi čas, ko se je (do danes) dejansko najbolj grobo posegalo v obstoječe medije in sicer čas prve Janševe vlade (2004-2008). Depeša ne omenja političnega prevzema RTV Slovenija in drugih medijev, vladnega trgovanja z mediji (Delo-Mercator), SDS-ovih predvolilnih brezplačnikov ali drugih politično dirigiranih zgodb iz tistega časa.