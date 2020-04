Zaradi groženj ukinil svoj profil na Twitterju in se umaknil iz javnega življenja

Dr. Branko Lobnikar, univerzitetni profesor s Fakultete za varnostne vede, nekoč že državni sekretar, ni več želel biti tarča

Dr. Branko Lobnikar, univerzitetni profesor s Fakultete za varnostne vede, nekoč že državni sekretar, je včeraj ukinil svoj Twitter račun. Pred tem je objavil še zadnji zapis in povedal, da mu je vlada včeraj ukinila financiranje raziskave in potem dodal, da je prav danes prejel dva klica, ki jih lahko razume kot neposredne grožnje – naj ne hodi naokoli s tarčo na hrbtu.

Potem je v zapisu napovedal umik iz javnega življenja in ukinitev svojega Twitter računa.

Lobnikar je prodekan za raziskovalno dejavnost, predstojnik Katedre za policijsko dejavnost in varnostne vede, kar lahko pomeni le, da še kako dobro ve, kaj so grožnje in zna dobro presoditi, kaj se mu splača storiti v življenju.

Zgodba bi terjala nemudno preiskavo in javno pozornost, sploh ker je strašljiva ilustracija političnega trenutka, ki ga živimo.

V zadnjih tednih je večkrat blago kritiziral tudi ravnanja nove vlade, v Večeru je o novih pooblastilih policije povedal, da je v vojni nadzor vedno prevladal nad individualno svobodo in da smo trenutno priča sekuritizaciji družbe skozi retoriko vojaškega spopada.

