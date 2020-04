Tudi 79. obletnica ustanovitve OF bo potekala prek spleta

Nocoj ob 20. uri na Facebook strani Zveze združenj borcev za vrednote NOB

Za to potezo so se pri ZZB NOB odločili potem, ko jim Služba za državne proslave ni podala odgovora, na kakšen način bo država proslavila osrednji državni praznik upora.

© Facebook / ZZB NOB

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije obvešča javnost, da bo zaradi razglašene epidemije in posledičnih omejitev javnih prireditev, sama pripravila osrednjo slovesnost ob državnem prazniku, in sicer na družabnih omrežjih. Za to potezo so se odločili potem, ko jim Služba za državne proslave ni podala odgovora, na kakšen način bo država proslavila osrednji državni praznik upora.

Slavnostni govornik bo predsednik ZZB NOB Slovenije, Marijan Križman, slovesnost pa bo vključevala tudi arhivske posnetke kulturnega programa iz preteklih slovesnosti in o delu nekdanjega častnega predsednika ZZB NOB Janeza Stanovnika.

"Na predvečer dneva upora proti okupatorju, v nedeljo, 26. aprila 2020 ob 20. uri, bomo na Facebook strani Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije predvajali osrednjo državno slovesnost, posvečeno 79. obletnici Osvobodilne fronte. Slavnostni govornik bo predsednik ZZB NOB Slovenije, Marijan Križman, slovesnost pa bo vključevala tudi arhivske posnetke kulturnega programa iz preteklih slovesnosti in o delu nekdanjega častnega predsednika ZZB NOB Janeza Stanovnika," so zapisali v sporočilu za javnost.

Slovesnost bo nooj ob 20. uri predvajanja na tej spletni povezavi.

Video vabilo na slovesnost pa si lahko ogledate na tem videoposnetku.

