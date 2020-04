Kljub varnostnim pomislekom zagnali aplikacijo za sledenje

Ponovni poseg v zasebnost državljanov v imenu ukrepov za zajezitev epidemije novega koronavirusa

Strokovnjaki za varovanje podatkov so opozorili, da bi lahko oblasti oblikovale podroben socialni graf oseb, ki so bile v stiku z okuženim.

© Geralt / Pixabay

Avstralija je včeraj kljub opozorilom glede varovanja osebnih podatkov zagnala aplikacijo za sledenje, ki naj bi uporabnika opozorila, da je bil v stiku z okuženim z novim koronavirusom. Minister za zdravje Greg Hunt je včeraj javnost prepričeval, da je aplikacija varna in da nihče nima dostopa do osebnih podatkov.

Aplikacija Covidsafe bi delovala preko sistema bluetooth, ki bi zaznal druge naprave. Uporabnik pa bi preko aplikacije prejel opozorilo, če je bil v stiku z okuženo osebo. Šifrirane podatke, ki se shranjujejo centralizirano na osrednjem strežniku v Avstralijo, se nato pošlje zdravstvenim oblastem.

Strokovnjaki za varovanje podatkov so opozorili, da bi lahko oblasti oblikovale podroben socialni graf oseb, ki so bile v stiku z okuženim. Aplikacijo si posameznik naloži prostovoljno, za uporabo pa mora vnesti svojo telefonsko številko, ime, okvirno starost in poštno številko. Oblasti trdijo, da aplikacija ne sledi lokaciji in da se vse zbrane podatke zbriše po 21 dneh.

Hunt je izjavil, da je aplikacija varna za uporabo, saj je dostop do takšnih podatkov prepovedan z zakonom. Dodal je, da naj bi aplikacija pomagala pri zgodnjem obveščanju in iskanju ljudi, ki so bili v stiku z okuženo osebo.

Avstralska vlada je aplikacijo razvila v sodelovanju s predstavniki zdravstva in je osnovana na programski opremi singapurske aplikacije Tracetogether.

Avstralski prvi svetovalec za zdravje Brendan Murphy je pojasnil, da bo aplikacija omogočila hitrejše iskanje stikov okuženih, kar je nujno za lažjo zajezitev širjenja koronavirusa. "Ima le en namen, da se lažje izsledi stike, če je nekdo pozitiven, to je vse, kar je njen namen in vse, za kar se jo bo uporabljalo," je povedal.

Aplikacijo podpirajo tako v politiki, kot v zdravstvu in gospodarstvu.

V Avstraliji so sicer potrdili 6711 primerov okužb, 117 v zadnjem tednu. Umrlo pa je 83 ljudi. Testirali so več kot pol milijona ljudi, s čimer se Avstralija uvršča v vrh držav po številu testiranj na prebivalca.

