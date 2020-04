Hrvaška prehitela Slovenijo, odpirajo se knjigarne in knjižnice

Rahljanje ukrepov na Hrvaškem prinaša tudi odpiranje muzejev

© Libreshot.com

Na Hrvaškem bodo danes začeli izvajati zrahljane epidemiološke ukrepe, ki med drugim prinašajo odpiranje muzejev, galerij, knjigarn in knjižnic. Ob tem je potrebno omejiti število obiskovalcev glede na prostor, da bi zmanjšali možnost fizičnih stikov, kot tudi zagotoviti redno razkuževanje prostorov, so priporočili hrvaški epidemiologi.

V hrvaških muzejih, galerijah in razstavnih dvoranah bodo od ponedeljka lahko sprejeli istočasno največ 15 oseb na sto kvadratnih metrov neto prostora, je priporočil Hrvaški zavod za javno zdravstvo (Hzjz). Če se v določenem prostoru nahaja največje priporočeno število obiskovalcev, bo naslednji obiskovalec lahko vstopil, potem ko bo kakšen izmed obiskovalcev zapustil prostor, so dodali.

Zaradi preprečevanja širjenja okužbe z novim koronavirusom je potrebno zagotoviti fizično razdaljo med obiskovalci in zaposlenimi v ustanovah, ki jih bodo odprli danes. Pri vhodu je treba postaviti razkužilo za roke za vse obiskovalce ter zmanjšati možnosti za stike z zaposlenimi, ki bodo delali v ločenih izmenah, navaja Hzjz na svoji spletni strani.

V knjižnicah ne bo možno uporabljati čitalnic. Ob vrnitvi izposojene knjige v knjižnico je to pred postavitvijo na polico treba očistiti s papirno brisačo, na kateri je razkužilo. Zato je priporočljivo, da bi knjige bile v plastičnih ovitkih. Bralce je treba opozoriti, da pri prevzemu knjig ne listajo.

Pojasnili so, da je delo treba organizirati v dveh izmenah, na način, da je med prvo in drugo izmeno vsaj ena ura premora, da bi razkužili prostor, vključno z vsemi ostalimi površinami, za katere ugotovijo, da se jih obiskovalci dotikajo, kot so stikala v dvigalih, zasloni na dotik, slušalke in naprave za spremljanje razstav ter podobno.

Zaposlenim svetujejo zaščitne maske za nos in usta ter tudi redno razkuževanje rok. Zaželeno je, da se držijo najmanj dva metra od obiskovalcev, na blagajnah, mizah in stojnicah pa priporočajo postavitev varnostnih pregrad, ki bodo ločile zaposlene in obiskovalce. Treba je spodbujati plačila z brezstičnimi karticami. Potrebno je zagotoviti tudi redni zdravstveni nadzor zaposlenih.

Podobni ukrepi veljajo tudi za knjigarne, knjižnice in antikvariate. V knjižnicah ne bo možno uporabljati čitalnic. Ob vrnitvi izposojene knjige v knjižnico je to pred postavitvijo na polico treba očistiti s papirno brisačo, na kateri je razkužilo. Zato je priporočljivo, da bi knjige bile v plastičnih ovitkih. Bralce je treba opozoriti, da pri prevzemu knjig ne listajo. V antikvariatih je obiskovalcem potrebno svetovati, naj se čim manj dotikajo razstavljenih predmetov, so še priporočili na Hzjz.