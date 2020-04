Izjava odgovornega urednika Mladine

Odgovor ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu in pojasnilo javnosti

Aleš Hojs, zdaj notranji minister, na fotografiji pa še v času, ko je bil obrambni minister

© Tjaša Zajc

Spoštovani, v novicah Slovenske tiskovne agencije (STA) sem opazil izjave ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, da naj bi bil kršil vladne uredbe, ker naj bi si ogledal dogajanje na Trgu republike, 27. aprila 2020. Lahko potrdim, da sem, tako kot okoli 20 drugih novinarjev, fotografov ter snemalcev, v času protesta prišel na mesto dogajanja, se srečal z našim fotografom (na razdalji, ki jo določa vladna uredba), si ogledal policijsko varovanje, izmenjal nekaj stavkov s policisti (na razdalji, ki jo določa vladna uredba), z drugimi besedami opravljal svoje novinarsko delo. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin v 3. členu jasno navaja kot izjemo »prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog«.

Upam, da gre zgolj za afektirano, populistično izjavo in ne za dejanske grožnje ministra z represivnimi dejanji.

Grega Repovž,

Mladina