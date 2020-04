»Uporabljajte najmilejšo obliko posega v človekove pravice in le če je nujno in potrebno«

Informacijska pooblaščenka svari pred policijsko državo

Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka

© Borut Krajnc

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik se je odzvala na poziv notranjega ministra Aleša Hojsa, naj policija s pomočjo javno objavljenih fotografij identificira vse udeležence kakršnega koli protivladnega protesta in naj jih preganja kar za kazniva dejanja, ne zgolj za prekrške, kot jih določa že tako represivni vladni odlok o omejitvi gibanja. Seveda, za potrebe omejevanja širitve epidemije.

»Izjave ministra Hojsa kažejo na to, da se posameznike v tem primeru obravnava kot storilce kaznivih dejanj in ne prekrškov. Kot je IP večkrat opozarjal, so zato nejasni in represivni odloki, nejasne opredelitve obsega pooblastil ob preširokem tolmačenju nevarno področje za kršitve in imajo lahko za posledico tudi resno omejevanje pravic z navedbo omejevanja epidemije kot razlogom,« pravi informacijska pooblaščenka.

»V demokratični družbi je vedno ključno, da se uporabi najmilejša oblika posega v pravice in da policija katerokoli pooblastilo uporabi, le če je nujno in potrebno.«



Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka

Prelesnikova nadaljuje, da je »v demokratični družbi vedno ključno, da se uporabi najmilejša oblika posega v pravice in da policija katerokoli pooblastilo uporabi, le če je nujno in potrebno. Policija ne sme posegati v pravice posameznikov nesorazmerno in nikoli na zalogo brez neke stopnje suma o kršitvi. Vprašanje je torej, ali gre v teh primerih za morebiten sum storitve kaznivih dejanj zoper človekovo zdravje ali za prekomerno uporabo policijskih pooblastil. Policija ob obstoječih odlokih o omejitvi gibanja in morebitni uvedbi aplikacij za sledenje mobilnih telefonov, zato ne sme imeti usmeritev, da so kot potencialni storilci kaznivih dejanj, po potrebi vsi državljani pod stalnim nadzorom«.

Informacijska pooblaščenka dodaja, da sme policija v skladu s 114. členom ZNPPol policija za spremljanje zakonitosti izvajanja policijskih pooblastil ali pri spremljanju javnih zbiranj za učinkovito zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, če je glede na okoliščine mogoče pričakovati množične kršitve javnega reda ali kazniva dejanja, uporabljati tehnična sredstva za fotografiranje ter video in avdio snemanje, ki so v uporabi v policiji. Policist mora ob začetku uporabe tehničnih sredstev seznaniti navzoče osebe, da se policijski postopek oziroma javno zbiranje snema. Če okoliščine tega ne dopuščajo, jih mora seznaniti takoj, ko je to mogoče. Prelesnikova pa ob tem ugotavlja, da »iz medijev sicer ni bilo razbrati, da bi šlo v zadnjih dneh za množične kršitve javnega reda«.

Po mnenju pooblaščenke sicer določbe ZNPPol kakršnokoli obdelavo fotografij posameznikov dopuščajo »le v primeru pregona kaznivih dejanj, poleg tega pa terjajo tudi spoštovanje strogega načela sorazmernosti.«