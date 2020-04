»Prestižni Oxford« Janševi vladi ni »namenil sto od stotih točk za ukrepe v boju s koronavirusom«

Spletno orodje, ki so ga razvili na oxfordski univerzi, ugotavlja, ali strogi ukrepi vplivajo na število okužb in na podlagi česa se državne oblasti zanje odločijo

Na spletnem portalu Nova24TV so poročali, da je »prestižni Oxford Janševi vladi namenil 100 od 100 točk za ukrepe v boju s koronavirusom«. Slovenija je dosegla najvišjo vrednost indeksa odzivnosti in se s tem postavila ob bok državam, kot so Nova Zelandija, Izrael in Hrvaška, so navedli.

Na univerzi Oxford so konec marca objavili spletno orodje za spremljanje odzivov državnih oblasti na novi koronavirus. Prikaz podatkov za Slovenijo kaže, da je država 14. aprila, ko je Nova24TV.si objavila prispevek o 100 točkah, ki da jih je slovenski vladi namenil »prestižni Oxford«, res dosegla največ točk. To vrednost je istega dne doseglo še 21 drugih držav od skupno več kot stotih.

Indeks ne daje informacij o tem, kako dobro so bile politike uvedene, niti ne vključuje demografskih ali kulturnih značilnosti, ki bi lahko vplivale na širjenje covida-19.

Toda v delovnem poročilu o indeksu strogosti ukrepov so poudarili, »da indeksa strogosti ukrepov ne smemo interpretirati kot merila za določanje primernosti in učinkovitosti odzivov posamezne vlade«. Indeks ne daje informacij o tem, kako dobro so bile politike uvedene, niti ne vključuje demografskih ali kulturnih značilnosti, ki bi lahko vplivale na širjenje covida-19.

