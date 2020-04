Vojska nad množice

Vojska bi imela opremo za obvladovanje množic

Minister za obrambo Matej Tonin bi vojake opremil še z opremo za obvladovanje množic

Ministrstvo za obrambo je konec prejšnjega tedna v uradnem listu objavilo obvestilo o naročilu opreme za obvladovanje množic. Blago je klasificiralo kot varnostno, gasilsko, policijsko in obrambno opremo.

Če naročilo pogledamo podrobneje, gre za 600 kompletov čelad z vizirjem, zaščitnih mask s torbico, ščitnikov za zaščito telesa, rokavic, gumijevk z držalom, gasilnih aparatov s torbico in ščitov za vzdrževanje javnega reda in miru. Našteti kosi opreme so sicer najpogosteje v rabi v policiji. V času omahovanja glede (ne)sprejetja člena 37 a zakona o obrambi, s katerim naj bi vojakom na meji zagotovili izjemna pooblastila, ki se delno ujemajo s policijskimi, je naročilo lahko razumljeno tudi drugače.

Minister za obrambo Matej Tonin je za Večer povedal, da je oprema namenjena slovenskim vojakom na misiji KFOR na Kosovu, katerih oprema je menda že popolnoma dotrajana. Glede na obrabljene čevlje slovenske vojske, kot se jih spomnimo iz afere iz leta 2018, to pomeni, da je verjetno res že skrajni čas za menjavo opreme. Toda na Kosovu je zdaj okoli 240 vojakov, torej bi potrebovali bistveno manj kot naročenih 600 kompletov.

Zapis, podoben Toninovemu odgovoru, je najti tudi na spletni strani ministrstva za obrambo, ki se je odzvalo na zaskrbljene zapise na družabnih omrežjih. Zapisalo je: »Dosedanjo opremo smo kupili pred več leti in je že zelo iztrošena. Nakup omenjene opreme je bil načrtovan že v preteklem letu.«

Prejšnji obrambni minister Karel Erjavec je v Večeru sicer zanikal, da bi v času njegovega ministrovanja pripravljali takšno javno naročilo, a nova posadka na ministrstvu ga je demantirala.

Nesoglasja glavnih akterjev v zvezi s tem naročilom zbujajo še več sumov. Verjetnost protestov se je ob nastopu nove vlade, vsaj če sodimo po razpoloženju na družabnih omrežjih, precej povečala. V ponedeljek se je kljub prepovedi zbiranja na javnih mestih na Trgu republike pred poslopjem državnega zbora zbralo več sto ljudi, ki so hoteli protestirati proti vladi in njenim ukrepom.

Strah, da bi ob katerem od prihodnjih protestov že uporabili novo opremo za obvladovanje množic, je vendarle – vsaj za zdaj – odveč. Rok za oddajo ponudb za dobavo opreme se bo iztekel šele 27. maja, rok za dobavo pa 31. oktobra. Do takrat se je torej bati zgolj tega, da bi začel veljati člen 37 a, ki bi dosegel, da bi morebitne migrante ali protestnike ob meji (ali pa tudi širše) pretepali še s staro in odsluženo opremo.

Tudi nova pa očitno ne bo prav dolgo v rabi, saj je edino merilo za izbiro ponudnika odkupna cena. Ta mora biti čim nižja.