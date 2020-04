Minister Hojs naj se vzdrži izjav, v katerih izpostavlja novinarje in jim grozi s pregonom

Izjava Društva novinarjev Slovenija

V društvu novinarjev notranjega ministra Aleša Hojsa pozivamo, da se vzdrži izjav, v katerih izpostavlja posamezne novinarje in jim grozi s pregonom, ker so opravljali svoje delo. Dogodek na Trgu republike 27. aprila so spremljali številni novinarji, fotoreporterji in snemalci, ki so bili tam zato, da so javnost obveščali o dogajanju. Novinarje pozivamo, da pri svojem delu spoštujejo ukrepe za preprečevanje širjenja epidemije, policijo pa, naj spoštuje, da je poročanje novinarjev s tovrstnih dogodkov v javnem interesu.