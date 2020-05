Ob prazniku dela se ljudje omejitev zbiranja ne nameravajo držati povsod

V Nemčiji bodo praznik dela prvič po 10 letih zaznamovali brez uličnih pohodov

Grafit v Ljubljani ob letošnjem 1. maju, prazniku dela

Zaradi omejitev ob pandemiji novega koronavirusa so delavci po svetu letos prisiljeni znatno omejiti zborovanja in poiskati alternativne možnosti zaznamovanja praznika dela. Številni sindikati so se tako usmerili v organizacijo spletnih dogodkov. V Franciji bodo podporo pravicam delavcev izrazili z balkonov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ob prazniku dela bi se v običajnih razmerah na glasne shode podalo na milijone ljudi. Nekatera zborovanja so v minulih letih zaznamovali tudi nasilni protesti in spopadi s policijo. Letošnje obeleževanje praznika dela pa po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zaznamujejo prazne ulice, obenem pa tudi drastičen vpliv novega koronavirusa na svetovno gospodarstvo in s tem na povečano brezposelnost.

Ob omejitvah za preprečevanje širjenja virusa bodo današnji dan v številnih državah zaznamovali na druge načine. Obetajo se številni dogodki prek spleta, v Franciji pa bodo svoje zahteve po pravicah delavskega razreda ljudje izrazili tudi z balkonov. Po besedah vodje sindikata CGT Philippa Martineza je to priložnost, da izrazijo družbene zahteve, ki jih izpostavljajo že dlje časa in ki so v krizi še toliko bolj aktualne.

Omejitev zbiranja pa se ne nameravajo držati povsod. V Hongkongu je tako policija že v pripravljenosti pred načrtovanim shodom protestnikov, ki nasprotujejo zatiranju človekovih pravic.

Brez uličnih pohodov bodo praznik dela prvič po 70 letih zaznamovali tudi v Nemčiji. Pobudniki protestov, med njimi konfederacija sindikatov DGB in socialdemokratska stranka SPD, so se tokrat usmerili v organizacijo spletnih dogodkov.

Kljub temu bodo po poročanju nemške tiskovne agencije dpa policisti v večjih mestih pozorni na morebitne kršitve predpisov o omejitvi zbiranja. V Berlinu so namreč oblasti dopustile nekaj manjših demonstracij, ki pa se jih ne bi smelo udeležiti več kot 20 ljudi, a je že prišlo do kršitev. Zato bo na ulicah prestolnice danes dežuralo kar okoli 5000 policistov. Večji protest, ki ga ponavadi pripravijo levičarske skupine, so sicer letos odpovedali. So pa nekateri aktivisti pozvali k spontanim protestom.

Na Portugalskem po poročanju AFP medtem glavna konfederacija sindikatov CGTP načrtuje shod sindikalnih vodij na mestu, kjer se sicer vsako leto končuje njihov tradicionalni prvomajski shod. Zagotovili so, da bodo pri tem upoštevali predpise o socialnem distanciranju, saj bodo stali štiri metre drug od drugega.

Delavci na Finskem so praznik dela navadno zaznamovali z velikimi sindikalnimi pikniki. Letos je bilo seveda drugače. Na trgu v Helsinkih, ki sicer velja za središče praznovanja, patruljira policija in nadzoruje spoštovanje prepovedi zbiranja več kot 10 ljudi. Oblasti so državljane pozvale, naj letos praznik zaznamujejo na spletu. Številne restavracije pa so v ta namen ponudile tudi dostavo hrane in pijače.

Tudi v Ljubljani in ponekod drugod po Sloveniji je danes ob 19. uri napovedan kolesarski protivladni protest ob 1. maju.