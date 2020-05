Politikantstvo v študentskih vrstah

V Klubu goriških študentov sprejeli domnevno nezakonite ukrepe, da bi lahko razrešili še edine preostale člane upravnega odbora

Študentski protesti pred nekaj leti

© Borut Krajnc

V četrtek je Klub goriških študentov (KGŠ) izvedel izredno sejo občnega zbora, ki je potekala prek spletne aplikacije za konferenčne klice. Na uredništvo Mladine se je zaradi zaznanih nepravilnosti v delovanju kluba obrnil njihov zdaj že nekdanji član, Tomaž Povodnik. V klubu deluje šesto leto in je z ustanovnim aktom in ostalimi akti dodobra seznanjen. Od enajstega decembra lani deluje tudi kot član upravnega odbora, četudi do funkcije, po lastnih besedah, skoraj ni uspel priti. V času svojega preteklega delovanja je med pregledovanjem knjig opazil in opomnil na nekatere domnevne neskladnosti finančnega poslovanja. Na podlagi aktov je že večkrat opozarjal na neskladja med prakso in zapisanim tudi na drugih področjih.

Povodnik sumi, da je trenutno vodstvo KGŠ v odstopu, s podporo zveze ŠKIS (Zveze študentskih klubov Slovenije), sejo občnega zbora sklicalo mimo veljavnih aktov, da bi poskušalo izigrati člane upravnega odbora, ki niso odstopili.

Na Mladino se je obrnil, ker je tudi zdaj zaznal, da se mimo aktov sprejema nezakonite ukrepe. Oziroma natančneje, kot je zapisal sam, ker »seja občnega zbora ni bila objavljena v skladu z akti KGŠ, ker so bile na seji obravnavane teme brez predhodno regularno obravnavanih in sprejetih sklepov na organih KGŠ, ker pravilnik za potek seje ni bil predhodno sprejet pri pristojnih organih KGŠ, ker so bila navodila za potek seje in glasovanja sprejeta samovoljno s strani predsednice in ostalih članov v odstopu,« in tako dalje. Verjetno najbolj vpadljivo pa je dejstvo, da je vodstvo na dnevni red seje občnega zbora uvrstilo tudi razrešitev vseh članov organov KGŠ, »kljub temu, da vsi člani nismo odstopili. Tudi to ni v skladu z akti KGŠ, ker bi se za člane, ki so odstopili, moralo izvesti nadomestne volitve.« Povodnik sumi, da je trenutno vodstvo KGŠ v odstopu, s podporo zveze ŠKIS (Zveze študentskih klubov Slovenije), sejo občnega zbora sklicalo mimo veljavnih aktov, da bi poskušalo izigrati člane upravnega odbora, ki niso odstopili.

Po drugi redni seji upravnega odbora je bilo dogovorjeno, da bo prišel petega marca celoten odbor na pregled dokumentacije pri pooblaščenem računovodji. Dva dni pred načrtovanim vpogledom je najprej odstopila predsednica, naslednji dan dve članici in tretji dan še ena članica upravnega odbora. »Od tedaj dalje člani upravnega odbora, ki nismo odstopili, nismo imeli več dostopa do vseh prostorov, niti do dokumentacije. V resnici so vse niti kluba vodili člani upravnega odbora v odstopu in predsednica v odstopu, ne da bi upoštevali mnenja in pripombe članov, ki niso odstopili,« razlaga Povodnik. »S tem so poteptali demokratične standarde kluba, na podlagi katerih deluje klub že od leta 1991.« Meni tudi, da vodstvo izkorišča trenutno situacijo z epidemijo covid-19, »saj v skladu z zakoni roki v upravnih postopkih ne tečejo. Torej sklic občnega zbora v kakršnikoli obliki ni mogoč.« Ker se mu zdi, da se želi vodstvo v odstopu najverjetneje finančno okoristiti na škodo številnih študentskih dogodkov, je zaprosil tudi za pravno mnenje.

Odvetnik Gregor Veličkov je Povodnikove sume o nezakonitem delovanju potrdil. Nezakonit naj bi bil tako že sam sklic občnega zbora, ugotovil pa naj bi tudi ravnanja, »ki naj bi lahko imela za posledico kazensko odgovornost zaradi kršitve kaznivega dejanja ponarejanja listin.« Po pravnem mnenju sodeč je torej spornih točk še precej več, kot jih je predstavil Povodnik. Veličkov je naštel naslednje: nepravilen sklic redne seje (saj ne bi smela biti sklicana po elektronski pošti), nepravilno ugotavljanje prisotnosti, kvoruma in glasovanje (saj bi moralo tudi glasovanje o razrešitvi članov potekati v tajnosti, česar spletna videokonferenca ne zagotavlja), nepravilno izvrševanje dolžnosti (saj je sejo sklicalo vodstvo, ki je odstopilo že marca in torej nima več pristojnosti), nepravilnosti v razreševanju članov (brez utemeljenih razlogov), nepravilnost podpisovanja (saj odvetnik ugotavlja, da nekateri podpisi morda niso avtentični in morda manipulirajo s številom zaradi sklepčnosti seje). Veličkov je zato že pred samo sejo predlagal, da se le-ta sploh ne izvede.

Predsednica bi morala (po besedilu ustanovnega akta) takoj predložiti odstope v potrditev na pristojni organ in razpisati izredno sejo s točko volitve, na kateri bi se moralo na prosta mesta izvoliti nadomestne člane. Kot že omenjeno, pa klub trenutno nima predsednice, ki je iz osebnih razlogov odstopila že tretjega marca. Na izrednem občnem zboru zadnji dan aprila pa je predsednica v odstopu, z drugimi člani v odstopu, na glasovanje dala razrešitev članov, ki niso odstopili, brez potrditve njenega in drugih odstopov. Občni zbor tako odstopov predsednice in ostalih odstopov sploh ni obravnaval, niti ni tega storil kak drug pristojni organ. Ker je bila seja sedaj torej že speljana, Tomaž Povodnik napoveduje začetek sodnega spora.

Predsednica KGŠ v odstopu, Sara Grmek, sicer pravi, da je bila seja sklicana na pobudo Častnega razsodišča KGŠ, ki ga sestavljajo tri članice kluba. Utemeljitev za razrešitev treh članov naj bi torej bila odstop dvanajst od petnajstih članov odbora. Namesto, da bi zagotovili volitve za nadomestitev teh dvanajst članov, so zato raje razrešili še preostale tri. Grmek sicer tudi pravi, da je »izpeljavo seje s pravnim mnenjem podprl tudi Center nevladnih organizacij Slovenije in zveza ŠKIS, ki je pristojna za pregled ustreznosti sej.«

Katero pravno mnenje bo prevladalo bo očitno povedal šele sodni spor. Nepravilnosti na področju študentske politike sicer še zdaleč ne bi bile prve v zadnjih nekaj letih. Med odmevnejšimi je bila lanska afera, ko je Študentska Lupa opozorila na netransparentnost volitev v študentski zbor Študentske organizacije Univerze na Primorskem. Že nekaj let visi v zraku tudi finančna manipulacija ŠOU Ljubljana, ki je od svojega nekdanjega funkcionarja po nekaj mesecih lastninjenja, za večkratno ceno odkupila zemljišče na katerem od takrat sameva slabo zamišljeni študentski kampus, postavljen na mestu, že pred tem načrtovanem za potek železniške proge. Če jih naštejemo le nekaj. Kar situacijo postavlja v še bolj kompleksno luč, pa je gotovo varovalka, po kateri, kot pravi Povodnik: »Zakonodaja ne dovoljuje vstopa v redni pravni sistem, dokler se spor ne reši v klubu.«