Pomagajte novinarju Mladine

Ko je pred dvema tednoma parlamentarni odbor za zunanjo politiko obravnaval vladni odgovor Svetu Evrope na prijave o pritiskih na medij – vsebino t.i. depeše o slovenskih komunističnih medijih, je zunanji minister Anže Logar (SDS) nastopil precej arogantno. Uvodoma je dejal, da je bil na sejo vabljen očitno po pomoti, saj da z odgovorom Svetu Evrope nima praktično nič, poslancem in javnosti pa je očital, da ne poznajo depeš zunanjega ministrstva in da ne razumejo postopkov, ki jih ta vodi. Za povrh vsega je sejo, domnevno zaradi drugih, neodložljivih obveznosti takoj zapustil. Ker ministrov namestnik, državni sekretar Tone Kajzer, na vprašanja poslancev ni odgovarjal, sta nato predsednika odborov Violeta Tomić in Matjaž Nemec zasedanje prekinila.

Ministri so se seveda dolžni udeleževati sej parlamenta in odgovarjati na vprašanja poslancev. Kakšne neodložljive obveznosti je torej Anže Logar imel 14. aprila, da se ni mogel udeležiti zasedanja obeh odborov? Na Mladini odgovor na to vprašanje iščemo že dva tedna. Že takoj 14.4. smo zunanje ministrstvo vprašali, katere obveznosti je Logar imel po poldne po 12. uri, da je zasedanje takoj zapustil. Kljub temu, da vprašanje ni bilo zapleteno, so na ministrstvu potrebovali osem dni, da so nam 22.4. odgovorili, da je »minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar imel 14. aprila 2020 vnaprej načrtovane delovne obveznosti.« Ministrstvu smo nato postavili dodatno vprašanje v zvezi z vsebino teh obveznosti. A smo žal spet dobili nenavaden odgovor, da so bile »delovne obveznosti dr. Anžeta Logarja povezane z opravljanjem njegove funkcije ministra za zunanje zadeve.« Kje in kaj počne vlada, ki za to troši javni denar, je seveda tipična javna informacija, ki bi jo vsak funkcionar moral takoj podati.

Ampak morda je razumljivo, zakaj na zunanjem ministrstvu tega ne želijo. Za časa prve vlade Janeza Janše je tedanji vodja urada za komuniciranje Jernej Pavlin vsem resorjem poslal navodilo, naj »do nadaljnjega ne komunicirajo s tednikom Mladina oziroma naj komunikacijo zreducirajo na minimum«. Zgleda, da so vsaj na ministrstvu za zunanje zadeve t.i. Pavlinovo navodilo ponovno oživili.

Ker pa očitno na zunanjem ministrstvu ne želijo odgovarjati le na vprašanja Mladine, javnost prosimo za pomoč. Vsak državljan lahko na elektronski naslov pr.mzz@gov.si pošlje vprašanje z vsebino, kakšne obveznosti je zunanji minister imel 14. aprila 2020 po 12. uri, da se ni mogel udeležiti sej parlamentarnih odborov za kulturo in zunanjo politiko. Odgovore nam lahko posredujete na uredništvo. Vsem, ki nam boste tako pomagali, se že vnaprej zahvaljujemo.